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從點展開抽象世界 霍剛展覽以繪畫為橋梁

中央社／ 台北15日電

藝術家霍剛名列「八大響馬」之一，從事創作超過60年，新展「我的繪畫是我們之間的橋樑」今天開幕，匯聚其不同時期創作，展現以「點」為核心元素的抽象世界。

霍剛1932年出生於中國南京，1949年來台並師從藝術家李仲生，1956年與夏陽、蕭勤、李元佳等人組成「東方畫會」，致力推動「台灣現代藝術運動」，被譽為「八大響馬」之一。1964年前往義大利米蘭，展開長達50年的旅居生涯，直至2014年才返台定居。

霍剛創作早期傾向超現實主義風格，定居於米蘭後，確立個人幾何抽象的創作風格，並深入探索點、線、面與色塊等繪畫本質。

「我的繪畫是我們之間的橋樑」開幕，透過20幅以上作品展現其不同時期的自我對話。

策展人杜綺文指出，對於霍剛來說，點、線、面的組合不僅是抽象語彙，更可視為生活表情的顯影，生命面貌的映照。這種構成方式使得觀者在凝視作品時，能感受到一種內在的共鳴，彷彿藝術家與觀眾之間建立起無聲的對話。

杜綺文表示，霍剛的幾何抽象是感性的邀請，邀請觀者進入這個由色彩與造形構築的世界，共譜生命的旋律。如展名「我的繪畫是我們之間的橋樑」，透過霍剛超過一甲子的藝術實踐，這座橋梁連接著東方與西方、傳統與現代、藝術家與觀眾，最終指向則是藝術作為人類共通語言的永恆價值。

「我的繪畫是我們之間的橋樑．My Painting Is theBridge Between Us」即日起於台北采泥藝術展出至7月27日。

藝術家

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