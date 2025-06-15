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未來1周悶熱、留意午後雷陣雨 2地高溫上看36度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖略降但仍有30度以上，花東縱谷易有焚風發生，高溫上看36度，周三至周末水氣減少，西半部高溫再回到33度，中南部近山區上看36度。圖／聯合報系資料照
明、後2天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖略降但仍有30度以上，花東縱谷易有焚風發生，高溫上看36度，周三至周末水氣減少，西半部高溫再回到33度，中南部近山區上看36度。圖／聯合報系資料照

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明、後2天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖略降但仍有30度以上，東南部、花蓮縱谷易有焚風發生，高溫上看36度，周三至周末水氣減少，西半部高溫再回到33度，中南部近山區上看36度。

根據氣象數資料指出，今天最高溫落在台北社子島，下午3時20分出現39.2度高溫，其次為新北市屈尺37.9度，苗栗縣頭份37.6度排名第三。

曾昭誠指出，今天各地炎熱，明（16日）為西南風環境，東南部、花蓮縱谷易有焚風，高溫上看36度，西半部雲量增多溫度略降，但仍紹看30度以上；周三（18日）起西半部高溫又回到33度，中南部近山區也有36度。

降雨部分，曾昭誠說，明（16日）受到西南風影響，雲量、雨量均增加，清晨至上午西半部有局部短暫陣雨，午後各地有雷陣雨，尤其西半部、東北部山區需留意局部大雨；周二（17日）午後北部有局部大雨發生機率。

周三至周五（18至20日）環境風場轉為東南風，各地為多雲到晴的天氣，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有雷陣雨；周六、周日（21、22日）環境風場為南風，各地多雲到晴，午後有雷陣雨，清晨至上午南部有局部短暫陣雨。

明、後2天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖略降但仍有30度以上。圖／中央氣象署提供
明、後2天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖略降但仍有30度以上。圖／中央氣象署提供

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