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16日花東防焚風 西半部、東北部午後局部大雨

中央社／ 台北15日電

氣象署表示，今天最高溫為台北市士林區攝氏39.2度。明天雲量增多，高溫普遍仍在32至35度，花東可能有焚風，注意36度以上高溫；午後西半部、東北部雷陣雨明顯，防局部大雨。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天因為偏西南風、各地晴朗，大台北地區有背風沉降影響、氣溫偏高；台北市士林區社子站下午3時20分39.2度最高，因其地理環境較特殊，常會有比周圍其他地區更高溫的情況發生，而社子為自動測站，不列入正式紀錄。

曾昭誠表示，明天仍受西南風影響，但台灣附近雲量增加，降雨機率提高，西半部溫度會較今天略微降低，花東縱谷可能會有局部焚風發生。

曾昭誠表示，明天清晨至上午北部地區有局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，在西半部及東北部山區有局部大雨發生的機率；17日大台北地區午後降雨更為明顯。預估明天及17日是未來一週降雨最顯著的2天。

曾昭誠表示，18日至20日轉東南風，整體降雨減少，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；21日、22日又轉偏南風，清晨至上午台南以南仍有局部短暫雨，午後各山區有局部短暫雨。

氣溫方面，曾昭誠說，明天西半部高溫約32至35度左右，花東仍有局部36、37度高溫發生；17日起各地高溫約31至33度，感受悶熱，晚間低溫26至28度，類似的溫度約持續1週左右。

曾昭誠提醒，明天嘉義以北、台東、澎金馬地區要留意較強陣風；目前觀察本週暫無其他熱帶系統發展的跡象。

高溫 氣象署 氣溫

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