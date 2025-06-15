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熱成紅番薯！台北1地飆破39度 13縣市恐出現8級陣風

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熱成紅番薯！台北1地飆破39度 13縣市恐出現8級陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時20分發布高溫資訊，其中新北市、苗栗線出現38度以上高溫；台北市社子島今下午3時20分出現39.2度高溫。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時20分發布高溫資訊，其中新北市、苗栗線出現38度以上高溫；台北市社子島今下午3時20分出現39.2度高溫。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時20分發布高溫資訊，其中新北市、苗栗線出現38度以上高溫；台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等11縣市也有36度以上高溫。

根據氣象數資料指出，今天最高溫落在台北社子島，下午3時20分出現39.2度，其次為新北市屈尺37.9度，苗栗縣頭份37.6度排名第三。

氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今日新北市、苗栗縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

氣象署提醒，老人、小孩、賣性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境；地形影響，背風側小區域恐產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

另外，氣象署下午4時29分也發布強風特報，影響時間持續到明（16日）晚上，影響區域包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象數指出，西南風偏強，15日下午至16日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有，平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

根據氣象數資料指出，今天最高溫落在台北社子島39.2度，其次為新北市屈尺37.9度，苗栗縣頭份37.6度排名第三。圖／中央氣象署提供
根據氣象數資料指出，今天最高溫落在台北社子島39.2度，其次為新北市屈尺37.9度，苗栗縣頭份37.6度排名第三。圖／中央氣象署提供

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