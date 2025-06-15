好熱！13縣市發布高溫資訊 2縣市更狂飆38度

中央氣象署今下午4時20分發布高溫資訊，其中新北市、苗栗線出現38度以上高溫；台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等11縣市也有36度以上高溫。

氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今日新北市、苗栗縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。