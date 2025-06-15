蔡兆勳呼籲改善末期病人生活品質 安寧緩和醫療才是良方

財團法人大地之愛癌症基金會下午在張榮發基金會舉辦台大金山分院院長蔡兆勳《生死兩相安: 學會與臨終病人說再見》新書發表及分享會。衛福部長邱泰源、前副總統陳建仁、行政院副院長鄭麗君等也一同出席。

蔡兆勳在自序中提到，在醫療照顧及醫學的教育研究中，深刻體會在醫學的極限的現實，病家的苦痛很容易讓醫療人員陷入困境。期待介由此書的出版，將所學習到的心得，分享給醫療同道，讓大家在面對病家的苦痛時，能夠順利地幫助他們「離苦得樂」，也是寫本書的初衷。

蔡兆勳也提到，討論死亡是我們文化的禁忌；安寧緩和醫療也被視為洪水猛獸，更是負面、消極及放棄的代名詞。蔡兆勳表示，為了破除這個迷思，詳細介紹安寧緩和醫療的基本概念，期待能釐清大家對安寧緩和醫療的誤解，並讓大家瞭解安寧緩和醫療是正向積極的照顧，這對一般民眾及醫療人員都有很大的幫助。

蔡兆勳在分亨近三十年跟末期病人相處的經驗表示，一項調查結果顯示有高達86%的民眾贊同醫師協助癌症末期病人自殺!但實際上在末期階段的病人，絕大多數是不想死或怕死的。人會想要提早結束生命是因為活的沒有品質，所以改善生活品質及死亡品質(樂活善終)才是我們思考的重點。