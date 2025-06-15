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有夠熱！14縣市亮高溫燈號 台北社子37.4度、新北恐飆38度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
昨天水氣減少陽光露臉，許多民眾穿著夏裝上街，或是撐傘、拿著小風扇抵抗艷陽，中央氣象署下午針對全台14縣市發布高溫資訊橙色或黃色燈號，恐逾36度以上，新北恐飆38度。記者潘俊宏／攝影
昨天水氣減少陽光露臉，許多民眾穿著夏裝上街，或是撐傘、拿著小風扇抵抗艷陽，中央氣象署下午針對全台14縣市發布高溫資訊橙色或黃色燈號，恐逾36度以上，新北恐飆38度。記者潘俊宏／攝影

熱！中央氣象署下午針對全台14縣市發布高溫資訊橙色或黃色燈號，恐逾36度以上，新北恐飆38度。

台北社子測站上午10時達37.4度，新北市屈尺下午1時也測得37.5度高溫，台東金峰嘉蘭中午12時50分也達37.4度。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今(15)日新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，恐逾36度。

氣象署呼籲民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫 台東

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