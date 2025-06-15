走沒幾步就痠痛？不是年紀大退化 當心血管阻塞嚴重截肢

許多人都有過這樣的經驗，才走沒幾步路，小腿就開始痠痛發麻，不得不停下來休息，大多數人尤其是長者以為年紀大或退化風濕。國立陽明交通大學附設醫院心臟外科陳瑞翔醫師提醒，這是容易被大家低估的健康陷阱，這看似無害的腿部不適，可能是「下肢周邊動脈阻塞性疾病」警訊，輕忽延誤治療，最可怕的結局是截肢。

68歲林先生是一位退休公務員，生活規律、飲食健康，最近半年卻發現雙腿越來越無力，走不到200公尺，小腿就開始抽痛、發麻，不得不頻繁停下腳步。林先生最初也以為是年紀大了，直到腳趾出現潰瘍，久久不癒，在家人催促下前往陽明交大醫院心臟外科就診，才驚覺不完全是老化問題。

陳瑞翔仔細檢查病人並非單純的關節退化，而是「下肢周邊動脈阻塞性疾病」，這是一種常見卻容易忽略的慢性血管疾病，主要因動脈粥樣硬化或血栓形成，甚至長期抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病等因素導致血管狹窄，甚至阻塞，血液無法順利供應到下肢組織而造成疼痛潰瘍。

陳瑞翔說，如果疼痛只在活動出現、休息會緩解，這是下肢動脈阻塞的經典徵兆「間歇性跛行」，血管在無聲地抗議，提醒身體下肢的血流供應出問題。

下肢動脈阻塞的嚴重程度分為4階段，陳瑞翔說，林先生狀況屬於第三期，也就是即使在休息時，腿部仍會持續疼痛，如果再拖延，腳趾潰瘍擴大感染，最終演變成組織壞死，甚至需要截肢，才能保命，所幸林先生及早接受心臟外科診斷治療，乖乖吃藥及調整坐息，已經恢復行動日常。

陳瑞翔提醒病人在配合治療3個主要方向：首先是保守療法，包括戒菸、控制血糖血壓、規律運動等；其次是藥物治療，使用抗血小板藥物如阿斯匹靈、保栓通或血管擴張劑；對於嚴重患者則需透過血管重建手術，包括氣球擴張、支架置放或繞道手術，恢復血流灌注。