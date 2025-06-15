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中油：明（16）日起汽油價格不調整、柴油調漲0.3元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（16）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.3元。圖／本報系資料照片
台灣中油宣布，自明（16）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.3元。圖／本報系資料照片

台灣中油宣布，自明（16）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.4元。

台灣中油表示，本周受中東地緣政治緊張情勢升溫影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.8元及0.5元，計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.3元。

台灣中油指出，本週周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計至5月底止，台灣中油共吸收約41.74億元。

國際油價 中油

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