她狂走1.5萬步、爬29樓 孕婦能不能運動？醫師這樣說

YouTuber「我是查理」宣布懷孕消息，除了在社群分享喜訊，還在限動中透露，移居到歐洲的生活幾乎每天都步行15000步，甚至還挑戰爬樓梯到29樓。引發網友熱議，孕婦到底能不能運動？TFC台北生殖中心副主任醫師張翊恩表示，答案是肯定的，只是要評估個人身體狀況，並避免會造成腹部撞擊的動作。

張翊恩指出，運動對身體有益，包括增強心肺功能、增加肌耐力，以及促進分泌多巴胺、血清素、腦內啡等，改善情緒。對孕婦來說，適度、適量的運動不會對母胎造成傷害，反而有助於保持健康，例如控制體重、舒緩腰痠背痛。他建議，懷孕中後期可鍛鍊骨盆底的肌肉強化肌群，讓生產過程更加順利。

許多人對孕婦有錯誤迷思，認為要多休息、多臥床，對其行動有諸多限制。張翊恩說，休息不等於限制活動量，如果一直躺臥在床上，會增加骨質疏鬆的風險，且容易脹氣、下肢水腫。孕期的不適要多靠走動及活動促進血液循環，以免影響靜脈回流，尤其是血液鬱積形成血栓。

孕婦該如何運動呢？張翊恩說，多數人都是正常健康狀態，只要不是高危險的運動，並不會增加流產的機會。不過，仍建議懷孕期間與醫師討論，評估孕婦個別情況與懷孕期別適合進行的運動，例如瑜伽、快走、游泳、固定式自行車等低強度有氧運動。

懷孕後期爬樓梯，尤其是寶寶快足月時，有助於產程進展。張翊恩提醒，上下樓梯要有扶手確保安全，最好是有人陪同；若孕婦的體力有限，應適度休息。不論任何運動，只要感到下腹部疼痛和緊繃，甚至是頭暈、頭痛、胸痛或陰道出血，應立即停止並尋求醫療協助。

新生兒人數逐年減少，有生育需求者轉向人工生殖技術，張翊恩說，植入前後切勿進行高強度運動，尤其是重訓、飛輪等增加腹壓得動作。待胚胎穩定著床後，可以做一些散步、走動等舒緩運動，或是在醫師評估後，進行輕度的瑜珈伸展。

張翊恩提醒，慢性病患者、多胞胎妊娠、經醫師評估有早產風險等族群，運動一定要以和緩、適度為原則，避免增加腹部壓力。懷孕期間運動好處多，但身體變化可能會造成身體額外的負擔，雖然大部分運動都屬於安全，但仍要謹慎且不要過度，除了找到適合自己的方式，也要遵守醫生的叮囑。