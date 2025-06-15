颱風何時會再來？ 賈新興曝颱風有利生成時間

今年首颱蝴蝶上周生成，下一個颱風何時會來？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察歐洲及歐洲AI模式預測，研判6月23日至29日於南海一帶及太平洋高壓南側一帶，環境有利颱風的生成。 但他說，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

至於最近天氣，賈新興指出，明天（16日）至17日偏西南風，清晨彰化以南沿海易有零星短暫雨。 其中16日午後，苗栗以南、北北基宜及新竹以北山區有局部短暫陣雨，台東並有局部焚風發生的機率。17日午後，各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，18日午後彰化以北及宜蘭有局部短暫陣雨， 南投以南亦有零星短暫雨。19日清晨宜花東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 20日午後高雄以北及宜蘭有局部短暫陣雨。21日至22日午後各地山區有零星短暫陣雨。23日至25日清晨期間彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。