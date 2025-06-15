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披薩店老闆對外送員急喊「不要直的放！」打開全爛了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣一名外送員接到外送披薩後，將披薩直的放入外送箱內，被老闆發現趕緊攔截。圖／取自店家監視器
屏東縣一名外送員接到外送披薩後，將披薩直的放入外送箱內，被老闆發現趕緊攔截。圖／取自店家監視器

屏東縣一家披薩老闆昨天在Threads發文，PO一段影片，外送員拿到披薩後，竟然將三盒披薩「直立」放進外送箱內，老闆看到後急喊「披薩不要直的放」，隨即攔截，打開盒子一看，披薩全爛了，老闆請外送員轉單，並趕緊重做，在網路掀起熱議。

根據老闆PO出1分多鐘影片，這名外送員拿到三盒披薩，毫不猶豫就將三盒披薩「直立」放進外送箱，老闆看到後跑出來攔截，並說「披薩不要直的放！」，外送員就將直立放置的披薩趕緊拿出來。

披薩店老闆一打開來發現「披薩都來爛了」，外送員說，「這沒關係啦」，披薩店老闆回「這都已經爛，怎麼給客人吃。」，之後就將三盒爛了的披薩收回，也請這名外送員轉單，披薩店老闆趁著轉單時間，趕緊重新再做一份。

披薩店老闆在社群網站發文後，掀起一波討論，有網友也PO出之前外送員送來的壽司照片，也是整個變形了，外送員還說，「這還好吧！還是可以吃啊」。也有網友留言說，「我也有收過外送員來的變形的，真的感覺很差！」

有外送員說，外送員拿到餐點後，就算出餐，這樣就是平台與客人之間問題。另名外送員說，要接披薩的單，一定會將披薩放平，若沒有大箱子的話，會轉單，直的放置會讓披薩疊在一起，若被客人反映太多次，可能會被停權。

屏東縣政府消保官吳清宜說，外送員運送過程依規定交付給消費者，披薩通常是正常平放的，若消費者收到後，發現披薩都疊在一起，可向平台申訴，平台會去釐清是外送員有沒有放好，或是店家交付時就有出現問題等，也可以跟縣府消費者保護專區提出申訴，最好要附上相片。

老闆 披薩 外送員

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