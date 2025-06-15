48小時牧場直送！農業部攜手連鎖加盟業20萬間店家 採用台灣鮮乳
農業部表示，國產鮮乳新鮮、風味佳，不僅適合直接飲用，也適合加入料理應用，並與台灣連鎖加盟促進協會合作，推廣全台旗下20萬間店家使用台灣最優質的國產鮮奶，未來希望透過公私協力，繼續支持國內的酪農。
農業部指出，國產鮮乳能夠以48小時內從牧場直送至超市的鮮度與品質，是無可比擬的優勢，農業部將持續推動產業升級現代化設施與冷鏈物流、強化生產管理與驗證制度，並積極研發多元乳製品，開拓國內新興市場，以滿足消費者多樣化需求。
台灣連鎖加盟促進協會為響應首屆「世界加盟日」，今年與農業部共同推動「在地供應鏈信任共創計畫」，以國產鮮乳作為永續示範起點，展現本土產業鏈的良善循環與永續願景。
農業部表示，在加盟連鎖協會號召旗下500家品牌、全台20萬家會員店家，共同響應在連鎖通路使用國產鮮乳，提供國產鮮乳在消費端更多元的通路，也讓生產端的酪農更安心。這次計畫以充滿土地溫度的台灣鮮乳為核心，串聯連鎖加盟業者、農業生產者與消費者三方力量，實踐「從產地到餐桌」的在地價值，推動台灣農業永續發展。
農業部表示，「自己的產品自己相挺」，過去農業部持續在生產端輔導酪農提升鮮乳品質，也補助自動化、省工措施協助酪農提高生產效率、降低生產成本，在產品端也積極開發多元乳製品。此外，在消費端，衛福部也已經公告未來要取得鮮乳標章、CAS或產銷履歷等驗證才能稱為「鮮乳」，未來消費者不僅能飲用得更安心，也與其他市場有所區隔，未來農業部也將持續打通多元通路，讓酪農產業更成長。
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