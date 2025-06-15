不良課程的心靈陷阱4／因「我們與惡的距離」求助心理師 接住憂鬱情緒

5年前，30多歲的阿哲陷入憂鬱情緒，除尋求身心科，他也開始嘗試諮商，參與合法成長團體，學習自我覺察、與負面情緒共處，在專業心理師的帶領下，他感受到安全與被接納。

這幾年來各類心靈課程興起，還有藝人網紅吹捧，其中卻不乏遊走灰色地帶甚至違法開課，對學員造成的傷害難料。阿哲（化名）則在專業心理師帶領下，在團體課程中學習與人相處的技巧，也與內心的負面情緒共處。

「如果沒有去心理諮商、參加成長團體，或許我已經從憂鬱情緒變成憂鬱症，或許到現在還在吃抗憂鬱藥。」阿哲說，其實課程對不對，「情緒會告訴你」，如果有「不舒服、怪怪的」感覺，就要提高警覺。

●課程對不對 「情緒會告訴你」

阿哲在中央社記者採訪時，回憶當時經歷感情變動，工作壓力又大，心情極度低落，不僅沒食欲，睡眠狀況也差，每天只睡3小時，生活與工作都受到嚴重影響。

因為曾經看過電視劇「我們與惡的距離」，對心理健康服務有大概認識，因此陷入憂鬱約1週後，阿哲主動尋求身心科醫師和心理諮商協助。

「第一次去的時候很忐忑，不知道其他人會不會用異樣眼光看自己」，阿哲坦言，所幸身心科診所配合的諮商心理師讓他感到安心。

個別諮商中，心理師推薦阿哲參加張老師基金會的工作坊，參加後他覺得憂鬱情緒有比較緩解，加上個別諮商在經濟上的負擔確實有點大，於是加入該名心理師固定開設的成長團體。

阿哲參與的成長團體在每次開始上課時，都會先做靜心練習，在心理師的引導下，感覺自己的呼吸、心跳、手指、腳趾等，感受思緒湧出，再從思緒中回到本身，接著進行各種覺察練習，包括善意溝通、傾聽不評論、觀察他人情緒等。

一次練習中，心理師詢問他感受到什麼情緒，「結果我竟然沒有感覺到任何情緒，或是說，情緒在，但我無法察覺它」。當時感到慌亂和自責，心理師則回應，「這是很正常的，很多學員都會這樣，不用心急，慢慢來就可以了。」

●從團體課程學習覺察情緒 有夥伴支持告別孤單

這次的經驗令他印象深刻，團體中其他夥伴的分享也讓他發現，「原來不是只有我會有這種困擾」，因此減少了孤單感，也開始漸漸感受到夥伴們的支持感。

每一輪課程開始、或是有新學員加入時，帶領的心理師都會清楚說明自己是有證照的諮商心理師，這原本對阿哲來說，就是個固定的例行公事，並未特別放在心上。

讓他對課程有安全感的，還有上課過程中，心理師所展現的專業與功力。

課程中，有時會探索個人過往傷痛經驗，心理師總會一再確保學員是否確實有意願，並且敏銳察覺學員的情緒變化，以避免自我探索得太快太深，被負面情緒或過往回憶拉走。阿哲說，「有時你會感受到，老師比你更擔心。」

●專業功力引導 學會與負面情緒共處

若真的陷入了負面情緒，心理師也會引導學員們握住夥伴的手，讓他感受現實的溫度、夥伴的支持，幫助夥伴可以從負面情緒中走出來。

因此，近期出現爭議心靈課程引發討論時，阿哲相當驚訝，「辱罵、指責、高壓導致情緒崩潰等狀況，都不會在我參加的成長團體發生，」反而能夠充分感受到被滋養、被支持與包容，課後也能感受到原來緊繃的身體、心情更放鬆，「結束時通常比上課前更舒服」。

從2020年底開始，阿哲持續參與成長團體至今，仍然會期待每次的上課，也會推薦有需求的親友參與。不僅覺得自身情緒有被接住，現在的他也學會在工作中運用善意溝通技巧，少用「但是」、「卻」、「可是」等否定詞語，更學會自我覺察、與負面情緒共處。