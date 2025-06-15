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不良課程的心靈陷阱2／心靈課程為何吸引人 專家：填補求助猶豫空窗

中央社／ 台北15日電

面對心理困擾，為何民眾會去未經認證的心靈課程，而非找心理師談談，學者鄧閔鴻認為，其實民眾不習慣一開始就找專業人士，這類課程巧妙利用了專業與民眾的「求助猶豫空窗期」趁虛而入。

「民眾接受心理治療、諮商，都不是常有的習慣」，中正大學心理系教授、台灣臨床心理學會常務理事鄧閔鴻告訴中央社記者，即使是生理疾病，就算台灣醫療方便又便宜，台灣人也不一定會因感冒肚子痛就往醫院跑，反而會想要走成本比較低的方式解決。

對於心理困擾，這種傾向更為明顯。鄧閔鴻解釋，尋求心理協助通常不是民眾的第一選擇，「要找一個陌生人談，不是大家很習慣的事情。」而是會找朋友談談、放鬆休假出國，過了一段時間沒改善，才會進一步求助。

當民眾尋求協助時，還有另一個障礙，就是對專業心理服務的陌生感。「心理疾病其實每個人都可能會遇到，但每人都不太能理解自己或別人會有心理困擾，往往會被認為是人品、個性或家庭有問題。」鄧閔鴻言說。

●擔心污名化又對專業服務陌生 心靈課程趁虛而入

「雖然現在心理相關諮商所很多，可是人們要踏入前，往往擔心被看到、被注意到。」鄧閔鴻點出，民眾對尋求專業協助會有疑慮，除了擔憂成本花費，也與心理健康出狀況被污名化有關。

鄧閔鴻指出，正是在這個「猶豫空窗期」，成了心靈課程的切入點。

心靈課程剛好掌握了人們覺得自己有困難、需要找人諮詢，找親朋好友都沒有用，但又不習慣或信任傳統醫療體系的猶豫期，「這些團體、課程就剛好有機會，用一個對民眾來說比較容易理解的方式接近他們。」

有問題的課程往往採取低門檻加入、宣稱高療效的話術吸引參與者，鄧閔鴻說明，例如前幾次免費參與引誘上鉤，或像直銷一樣「一個拉一個」等；一旦參與，後續就是一系列讓人持續盲目信任、願意繼續投入資金參與的心靈操弄技術。

●填補空窗與強化監管 防治要如「打詐」雙管齊下

「多一分猶豫，這些（有爭議的）團體就有多一天的機會」，鄧閔鴻認為，要改善這個問題，關鍵點在於心理專業介入之前的空檔，民眾心理有困擾的時候，能夠縮短空檔時間，更快接上正統精神醫療。

「要抓完是一回事，但就像防詐騙一樣，更要努力填上這些空白」，他強調，「這是我們做為專業者所要努力的。」過往專家比較常等民眾找上門，但現在資訊能力流動太快，正統無法發聲，這些團體就容易趁虛而入。

另一方面，鄧閔鴻也認為，監管機構應與在地心理師公會合作，更積極查處違規課程。

他說，假藉聊天、療癒、成長之名，執行心理治療之實的案例非常多，過往檢舉經驗卻是10件檢舉裡可能只有1、2件成功，地方衛生局的回覆往往是「須要進一步具體證據，無法開罰」，導致檢舉成本過高、難以成案。

令人慶幸的是，專業人員正在努力縮短與民眾之間的距離。鄧閔鴻表示，很多年輕心理師、精神科醫師努力上電視、寫文章，都是為了填補這個空窗期，專家團體推廣正確資訊，希望民眾有需要時能及時找到適當協助。

心靈課程 心理師

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