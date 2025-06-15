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知名生乳捲驚見「捲捲的毛」 消費者崩潰：瞬間噁爆

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
有網友於Dcard爆料，表示自己購買亞尼克販賣機的生乳捲，打開驚見上面有捲捲的毛髮。圖／擷取自Dcard
有網友於Dcard爆料，表示自己購買亞尼克販賣機的生乳捲，打開驚見上面有捲捲的毛髮。圖／擷取自Dcard

吃東西得張大眼睛！一名網友在6月14日晚間於Dcard發文，表示自己於大坪林捷運站的生乳捲販賣機購買蛋糕，但是蛋糕上出現「捲捲的東西」，該網友也表示「怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西，整個瞬間噁爆」其他網友看到生乳捲上毛髮的照片，也紛紛留言表示「一打開看到這真的會反胃」、「是捲的」

該名網友在貼文中表示，「在大坪林捷運站的亞尼克販賣機開心買了蛋糕，準備回家當作週末的小確幸，結果一打開——我直接傻眼」，並且表示「裡面那個詭異的『捲捲東西』…怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西，整個瞬間噁爆……」該名網友也表示「偏偏今天是假日，客服聯絡不上，只能先把蛋糕退還給附近門市。但他們說最快要等到禮拜一才會有處理結果。而且！還不能補一個新的給我，因為會『點貨點不齊』」

其他網友看到照片，立刻引起熱烈討論，表示「頭髮也就算了，這個毛也太誇張」、「看來還是去門市買就好」。發文者也指出，「現在只希望週一能給我一個交代+心理補償。大家在吃蛋糕前一定要檢查一下」。目前實際詢問亞尼克，業者表示已經積極了解實際狀況，會盡快給予正式答覆。

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