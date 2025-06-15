太熱！「這群人」也是高溫重災戶 醫籲：做好這3件事

一到夏天，皮膚就癢不停，身體突然紅一塊，愈抓愈癢，若不小心抓破皮，恐致細菌感染。台灣皮膚科醫學會發言人、台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，一飆高溫，各種皮膚炎大爆發，尤其是異位性皮膚炎、急性蕁麻疹，發作起來讓人受不了。

黃毓惠說，夏天因高溫又悶熱，身體持續出汗，一但汗管的出口被堵塞，就容易造成汗疹、誘發濕疹。最擾人的，莫過於異位性皮膚炎發作，高溫、汗水、紫外線、塵蟎等，都可能導致症狀加劇。一整天抓個不停，連晚上也睡不好，影響白天上班、上學的精神。

「異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的免疫發炎皮膚疾病，夏天又熱又潮濕，塵蟎、黴菌等過敏原也增加，對患者來說是場災難。」黃毓惠指出，輕度異位性皮膚病灶面積不大，多半使用外用類固醇藥膏及保濕乳液舒緩乾燥；中重度患者常因劇烈搔癢抓到破皮流血、難以入眠，影響生活品質。

目前估計，全台約有200萬人深受異位性皮膚炎所苦，除了用藥，黃毓惠提醒，夏季異位性皮膚炎的照護重點在於「保持涼爽」。首先是保持皮膚清潔，一流汗就要趕快擦乾，避免汗水刺激。其次是使用保濕產品，維持皮膚的適度濕潤，在洗澡後立即塗抹乳液或乳霜，可以有效鎖住水分。

另外，沐浴清潔時，不要用太多肥皂及沐浴乳，因為這些清潔用品容易把皮膚的油脂帶走，變得更加乾燥。黃毓惠強調，異位性皮膚炎患者應保持皮膚濕潤，而非乾燥，因為少了油脂會讓皮膚屏障受損，更容易受到刺激，加劇搔癢及乾燥脫屑。

除了異位性皮膚炎，黃毓惠說，夏天的冷熱的改變，尤其高溫讓體溫上升，最容易誘發急性蕁麻疹，短時間之內出現皮膚的灼熱感，伴隨癢感的發疹，多數人在半小時到數小時後消退，但也會有發作性反覆發疹。

「最近診間皮膚病的患者變多了，異位性皮膚炎、急性蕁麻疹大約增加了2成左右。」黃毓惠說，高溫多對流雨的季節，悶熱潮濕頗難受，對皮膚也是一大考驗，應適切預防及保養，有病灶時及早尋求皮膚科醫師的幫助，配合醫囑規律用藥，並做好日常照護，減少陽光曝曬。