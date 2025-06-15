北市包辦上午高溫前3名 士林區飆37.4度

台灣侍酒師國手選拔，是侍酒師磨練技能、提升專業素養的歷程。更是一場競技，選出跨領域知識最豐富、狀態最佳、抗壓力最強的侍酒師，代表台灣征戰國際。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025-06-15 12:25