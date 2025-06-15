北市包辦上午高溫前3名 士林區飆37.4度
氣象署今天上午持續針對北北桃等16縣市發布高溫燈號。截至上午11時止，高溫前3名皆位於台北市，分別為士林區攝氏37.4度、信義區36.3度、內湖區36度；另外苗栗頭份也出現36度高溫。
中央氣象署今天上午更新高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至上午11時許，高溫前3名皆位於台北市，分別為士林區37.4度、信義區36.3度、內湖區36度。
其他縣市部分，苗栗縣頭份市也達36度，新北市坪林區及屏東縣內埔鄉皆為35.7度、雲林縣斗南鎮為35.6度。
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