快訊

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

知名生乳捲驚見「捲捲的毛」！消費者崩潰：瞬間噁爆

多吃類黃酮食物有助減緩老化衰弱？專家教你如何在日常中攝取

聽新聞
0:00 / 0:00

明起西南風再增強 氣象署：中南部降雨增加午後雷陣雨明顯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
昨天水氣減少陽光露臉，許多民眾穿著夏裝上街，或是撐傘、拿著小風扇抵抗艷陽，今天更熱，雙北、東南部及花東縱谷都可能36度以上。記者潘俊宏／攝影
昨天水氣減少陽光露臉，許多民眾穿著夏裝上街，或是撐傘、拿著小風扇抵抗艷陽，今天更熱，雙北、東南部及花東縱谷都可能36度以上。記者潘俊宏／攝影

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今各地高溫穩定，蝴蝶颱風今天清晨兩點已減弱為熱帶性低氣壓，持續朝東北方向前進，從台灣北方通過，對台灣沒有直接影響。今天是未來一周最高溫，雙北、東南部及花東縱谷有36度以上機率。明天起西南風影響，中南部降雨又會增加，午後雷雨更明顯，並持續到周二。周三起太平洋高壓接近，各地又回到穩定炎熱天氣。

曾昭誠指出，台灣東方是太平洋高壓範圍，今天晴朗穩定炎熱，午後雷雨稀少，上午9點雙北部分地區已有32至33高溫，花東縱谷也有31度。今晚熱帶性低氣壓往東北移動，預計明天到長江出海口，台灣西南風再度增強，明後天中南部降雨又會增加，午後雷雨更明顯，並持續到周二。周三至周六太平洋高壓逐漸接近台灣，各地水氣減少，回到穩定夏季天氣。

曾昭誠表示，今、明天偏西南風，各地高溫明顯，東南部有焚風，明天仍可能持續。今明兩天西半部溫度偏高，尤其今天雙北盆地及近山區有33至36度高溫，雙北、東南部及花東縱谷更可能逾36度，今天可能是未來一周最高溫的一天。周二至周六受西南風影響，雲量、降雨偏多，受降雨影響，高溫會略降一到兩度。

降雨方面，曾昭誠指出，今天各地多雲到晴，僅山區有零星午後陣雨；明天西南風影響，清晨至上午中南部有陣雨發生，明、後天午後雷陣雨明顯，其中，明天有較大雨勢，周二北部近山區或平地、中南部山區有較大雨勢。周三到周六西南風持續影響，但水氣減少，中南部及午後山區有降雨，但降雨已趨緩。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周高溫趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨 花東縱谷

延伸閱讀

天氣風險：梅雨季節進入尾聲 未來要留意颱風發展

水氣漸減降雨趨緩 明天全台放晴飆高溫 下周轉夏季天氣

西南風南部劇烈降雨 台南路樹倒塌壓毀轎車

不是蝴蝶惹的禍！ 西南風持續發威 豪雨特報範圍擴大

相關新聞

太熱！「這群人」也是高溫重災戶 醫籲：做好這3件事

一到夏天，皮膚就癢不停，身體突然紅一塊，愈抓愈癢，若不小心抓破皮，恐致細菌感染。台灣皮膚科醫學會發言人、台北林口長庚醫院...

明起西南風再增強 氣象署：中南部降雨增加午後雷陣雨明顯

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今各地高溫穩定，蝴蝶颱風今天清晨兩點已減弱為熱帶性低氣壓，持續朝東北方向前進，從台灣北方...

飯後嚼口香糖防胃食道逆流 小心吃錯…這口味竟是地雷

生活壓力大、三餐不定時，或嗜吃刺激性食物，造成飯後常有胃食道逆流情形，甚至出現胸口灼熱感，俗稱火燒心的症狀。營養學專家洪...

星宇重飛未依SOP、華航捨近求遠轉降有疏失 民航局開罰

星宇航空今年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP；華航4月13日CI753航班台北飛往新加...

禁慾挑戰能變強？醫警告4大副作用：恐變快槍俠、精子品質下滑

近年來，網路上吹起一股「禁慾挑戰」風潮，有人聲稱禁慾能提升自制力、變得更強壯，對此，泌尿科醫師白彞維在臉書發文提醒，「弟弟」如果太久沒開機，真的可能會出問題

讀饗時光EP148｜台灣侍酒師國手是怎麼選出來的？

台灣侍酒師國手選拔，是侍酒師磨練技能、提升專業素養的歷程。更是一場競技，選出跨領域知識最豐富、狀態最佳、抗壓力最強的侍酒師，代表台灣征戰國際。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。