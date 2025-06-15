明起西南風再增強 氣象署：中南部降雨增加午後雷陣雨明顯

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今各地高溫穩定，蝴蝶颱風今天清晨兩點已減弱為熱帶性低氣壓，持續朝東北方向前進，從台灣北方通過，對台灣沒有直接影響。今天是未來一周最高溫，雙北、東南部及花東縱谷有36度以上機率。明天起西南風影響，中南部降雨又會增加，午後雷雨更明顯，並持續到周二。周三起太平洋高壓接近，各地又回到穩定炎熱天氣。

曾昭誠指出，台灣東方是太平洋高壓範圍，今天晴朗穩定炎熱，午後雷雨稀少，上午9點雙北部分地區已有32至33高溫，花東縱谷也有31度。今晚熱帶性低氣壓往東北移動，預計明天到長江出海口，台灣西南風再度增強，明後天中南部降雨又會增加，午後雷雨更明顯，並持續到周二。周三至周六太平洋高壓逐漸接近台灣，各地水氣減少，回到穩定夏季天氣。

曾昭誠表示，今、明天偏西南風，各地高溫明顯，東南部有焚風，明天仍可能持續。今明兩天西半部溫度偏高，尤其今天雙北盆地及近山區有33至36度高溫，雙北、東南部及花東縱谷更可能逾36度，今天可能是未來一周最高溫的一天。周二至周六受西南風影響，雲量、降雨偏多，受降雨影響，高溫會略降一到兩度。