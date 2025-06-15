批20萬外籍看護工被排除勞保外 勞團籲應強制納保

根據統計，國內外籍家庭看護工約20萬名，然而外籍看護工至今仍被排除在勞工基準法保障以外，今天恰逢6月16日國際家事勞動者日前夕，移工團體等聚集在勞動部前陳情，要求政府將家事移工強制納人勞工保險，希望被公平與平等的法律保障。

國際勞工組織在2011年6月16日通過家事勞工公約（C189號公約），並將6月16日訂為「國際家事勞動者日」。

桃園市家庭看護工職樂工會秘書王誠雲指出，國際家事勞動者日是為紀念國際勞工組織第189公約的通過，樹立了家事勞動者應享有勞動基準，應不亞於其他勞工的勞動保障，但相較其他產業工人，20多萬名家事移工至今仍被以聘僱人數未達5人為由，沒有被強制納人勞保，雖然雇主可以自願加保，但事實上家事移工就是遭到制度性排除。

台灣移工聯盟（MENT）成員聶永莉表示，家事移工迄今仍不適用勞基法，盡管監察院早在2014年的調查報告中要求政府家事移工改善勞動條件低落狀況，MENT長期倡議的「家事服務法」，也被政府以適法困難、沒有共識及審慎評估等話術來卸責。而勞動部近年來推出的各項移工政策也只是貪圖移工的勞動力，卻不肯把這些勞動著當人看，所有移工都須強制納保勞保來給予保障。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔批評，勞動部長期實質違反各國際人權公的施行法，已嚴重侵害家事移工和遠洋漁工的社會保障權，基於家事移工遭受的歧視性對待，國際人權委員長年來責成勞動部必須將第189公約國內法化，而勞動部所委託的專家學者研究團隊，卻得出台灣所有涉及家事移工的相關制度法規命令皆符合公約的研究結論與見解，呼籲勞動部多與今天舉辦記者會的工會及聲援團體研商，如何加速第189號公約施行法的通過，並早日讓家事移工納人勞工保險。