取消烹調技檢免衛生講習 監院促勞動部、食藥署檢討

勞動部民國103年取消報考中餐或西餐烹調技能檢定，應先取得衛生講習時數的規定，監察院衛生及環境委員會近日通過監委田秋堇、蔡崇義的調查報告，指出勞動部與食藥署互相推諉、規避執行責任，促請勞動部、食藥署檢討改善。

田秋堇與蔡崇義今天透過新聞稿表示，近年國內餐飲業陸續發生數起食品中毒事件，顯見廚師的食安教育訓練至關重要，但調查發現103年行政院勞工委員會（現勞動部）取消中西餐烹調技術士技能檢定報考資格須取得衛生講習證明的規定。

監委表示，當時外界即有不同意見，勞動部雖再度召開會議做出結論，認為應恢復該教育訓練以確保餐飲安全衛生，但勞動部與食藥署卻互相推諉、規避執行責任，直到10年之後，才開始檢討恢復該教育訓練的作法，確有欠當。

監委指出，台灣食品中毒案件發生場域以「供膳之營業場所」的發生次數最高，餐飲衛生管理至關重要，廚師扮演關鍵角色，但調查發現，勞委會102年4月23日召開「技能檢定中餐烹調職類甲級檢定規範檢討公聽會」，決議刪除報考前必須取得衛生講習時數證明的規定。

監委表示，因此自103年元旦起，報名中、西餐烹調技術士技能檢定的報檢資格，免繳驗各級衛生機構或其他認可機構所核發之衛生講習證明文件，雖然因各界有不同意見，勞動部於103年4月22日召開「維持」衛生講習時數規定的研商會議，結論為朝向報檢時應提供參加衛生講習時數證明的方向規劃，但勞動部與衛福部並未依照該會議結論辦理。

監委指出，103年7月11日再次召開研商會議，會議中全國廚師職業工會聯合總會、中華民國餐飲業公會全國聯合會等均建議恢復「報檢前參加衛生講習」的規定，但勞動部仍以欠缺訂定該報檢條件之法律依據，且認為應由食藥署制定廚師「從業前」的衛生講習訓練。

監委發現，食藥署認為已訂有「從業前」及「從業中」的相關衛生教育訓練規定，如果要自「報檢前」就規範應受衛生講習教育，則應由負責技術士技能檢定的主管機關勞動部辦理，結果會議率予決議「不宜恢復」。

監委認為，可見勞動部與食藥署相互推諉、規避執行責任，鑑於餐飲衛生食安事件頻傳，在調查過程中，兩部會已表示，開始就此問題進行研議，朝向由勞動部於報檢資格明定相關衛生教育講習時數的要求；監委也將持續追蹤、關心此事。