飯後嚼口香糖防胃食道逆流 小心吃錯...這口味竟是地雷

生活壓力大、三餐不定時，或嗜吃刺激性食物，造成飯後常有胃食道逆流情形，甚至出現胸口灼熱感，俗稱火燒心的症狀。營養學專家洪泰雄說，飯後緩解胃食道逆流，可以咀嚼口香糖加速胃排空，但有三大黃金法則，第一、口香糖要選擇無糖口香糖，第二、咀嚼時間10至15分鐘不宜過長；第三、最好選擇果味或肉桂口香糖，避免薄荷口味，以防胃食道逆流更為嚴重。

洪泰雄表示，胃食道逆流是種常見的消化系統疾病，主要由賁門括約肌，又稱下食道括約肌鬆弛所引起，使胃酸回流至食道，導致灼熱感（火燒心）、胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等症狀。

誘發胃食道逆流常見四大因素，第一是飲食習慣，由於高脂肪、辛辣、刺激性或過量飲食，會延長胃排空時間，增加胃內壓，使胃酸更容易逆流。第二、胃內壓過高，如肥胖、懷孕、飯後立即躺下、穿過緊衣物等，會增加胃壓，促使胃酸溢出。第三、賁門括約肌鬆弛，因酒精、咖啡因、吸菸、薄荷、某些藥物會降低賁門括約肌的張力，使胃酸容易逆流至食道。第四、胃排空延遲，當胃動力不足、幽門螺旋桿菌感染等，導致胃內壓升高所致。

經國際研究證實，飯後咀嚼無糖口香糖可以透過促進唾液分泌、增加吞嚥次數、加速胃排空、提高賁門括約肌張力，幫助減少胃酸逆流至食道的機會，緩解不適感。有助於緩解胃食道逆流的症狀。洪泰雄建議，飯後30至60分鐘內，咀嚼10至15分鐘，時間不宜過長，以免吞入過多空氣造成脹氣。

不過，選擇口香糖時，應避免含糖的口香糖，因糖分可能刺激胃酸分泌，加重逆流，並避免薄荷口味，因薄荷會放鬆賁門括約肌，讓胃酸更容易逆流，應選擇果味或肉桂口香糖。

最重要的是，減少胃食道逆流仍需搭配健康飲食與生活習慣調整，例如避免過量進食、減少高脂肪食物、戒菸、避免飯後立即平躺，才能有效改善胃食道逆流問題。

除了口香糖，其他能促進唾液分泌的咀嚼物可能也有類似效果，但效果強弱不同，如無糖硬糖效果有限，雖能促進唾液分泌，但無法增加吞嚥頻率，且酸味糖果可能刺激胃酸分泌。富含纖維的蔬果效果也有限，如蘋果、胡蘿蔔、芹菜、燕麥片、堅果等，咀嚼過程中能刺激唾液分泌，但纖維過多可能導致胃內壓力上升，影響效果。

至於，咀嚼檳榔、咖啡豆或茶葉都不建議，檳榔會刺激胃酸分泌，且可能導致口腔癌風險，反而加重胃食道逆流，而咖啡豆或茶葉中的咖啡因會放鬆賁門括約肌，反而加重胃酸逆流，不建議作為改善方法。