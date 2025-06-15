禁慾挑戰能變強？醫警告4大副作用：恐變快槍俠、精子品質下滑

近年來，網路上吹起一股「禁慾挑戰」風潮，有人聲稱禁慾能提升自制力、變得更強壯，對此，泌尿科醫師白彞維在臉書發文提醒，「弟弟」如果太久沒開機，真的可能會出問題，他也整理出四大可能影響身體的狀況。

性敏感度下降，勃起變得困難

白彞維指出，對部分人來說，長時間缺乏性刺激會讓性反應變得遲鈍，尤其是原本就有勃起功能障礙傾向者，禁慾反而讓狀況雪上加霜。

變成快槍俠

有些男性在長時間沒有親密行為後，一旦真的發生性行為，會因為太過興奮而控制不住，反而容易出現早洩，讓人「秒結束」，變成名副其實的快槍俠。

精子品質下滑

長期沒有射精，精子累積過久可能會影響精液品質，像是活動力下降，這對於正在備孕或在意生育力的男性來說，可能帶來不小影響。

情緒不穩，影響工作生活

性慾長期無法適度釋放，有些人會出現煩躁、注意力不集中等狀況，連生活品質與人際互動也可能受到干擾。

此外，白彞維也提醒，長期完全禁慾可能會提高攝護腺發炎的風險。適度排精就像幫攝護腺「做運動」，有研究指出，規律射精可能與降低攝護腺發炎與癌症風險有關。

他強調，禁慾不是萬靈丹，每個人的身體狀況不同，真正重要的是找到適合自己的節奏與生活方式，才能兼顧健康與生活品質。