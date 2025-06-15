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NSO室內樂歐巡 為立陶宛「悼念與希望日」獻奏

中央社／ 瓦雷納市15日電

NSO國家交響樂團室內樂歐洲巡演邁入第三站，14日在瓦雷納聖彌額爾天使教堂演出。這一天是立陶宛的「悼念與希望日」，樂團以溫柔樂音展現台、立之間追求自由與正義的共同決心。

6月14日是立陶宛的「悼念與希望日」（Day of Mourning and Hope），瓦雷納市舉辦多場紀念活動，緬懷1941年6月14日開始的大規模流放事件，並向受害於蘇聯政權的受難者致敬。瓦雷納市是鄰近立陶宛首都維爾紐斯車程約1小時的城鎮。

蘇聯1940年占領波羅的海地區包括立陶宛之後，隔年展開大驅逐（mass deportation），男性被送往西伯利亞集中營；女性和孩童被送到勞改營區。蘇聯前後共對立陶宛人進行35次驅逐，前後影響近30萬人及無數家庭，最後只有1/3受難者倖存得以回到立陶宛。

1985年蘇聯前總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）推動改革開放，立陶宛獲得言論自由，紀念被驅逐者成為立陶宛全國想望。由於第一次驅逐是在1941年6月14日凌晨3時，立陶宛把這天訂為「悼念與希望日」（Day of Mourning and Hope），至今會舉辦彌撒以及文化演出，讓此一不幸事件不致被遺忘。

瓦雷納市（Varėna）市長阿爾吉斯‧卡謝達（Algis Kašėta）與台友好，曾經造訪台灣，他在音樂會後表示，今年除了在瓦雷納聖彌額爾天使教堂舉行彌撒，也有來自台灣的NSO室內樂舉行音樂演出，「NSO的音樂，是一座觸動人心的文化橋梁，在這場追思活動中連結了不同民族。」

卡謝達表示，這是一個活生生的記憶與敬意的象徵，「獻給所有失去家園但仍然懷抱希望的人們。」

雖然只有短短的半小時，但全場安排的全是來自台灣的音樂，包括客委會委託作曲家李元貞創作的「美濃之道」單簧管五重奏版本以及林京美「絃詠山林」為弦樂四重奏與豎琴創作，用音符刻畫台灣鄉間之美。教堂全被木材包覆，音響通透溫暖，連最細微的聲響也能清晰呈現。

不少觀眾在離場時感動地握住來自台灣工作人員的手臂表示，真的太好聽了；駐立陶宛代表王雪虹再次到場聆聽NSO第二場在立陶宛的音樂會，「有觀眾跟我分享，這些音樂足以讓身心靈獲得療癒，我很想許願下次NSO國家交響樂團全團可以來立陶宛演奏，讓更多人聽見來自台灣的聲音。」

NSO室內樂歐巡今天將在立陶宛最具規模的維爾紐斯國際音樂節（Vilnius Festival）演出，該音樂節1997年由立陶宛國家愛樂樂團創立，已成為東歐和波羅的海地區最引人注目的音樂節之一。這也是NSO室內樂歐巡此行最後，也是最重要的一站。

音樂會 立陶宛 NSO

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