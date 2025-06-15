天氣風險：梅雨季節進入尾聲 未來要留意颱風發展

5、6月是梅雨季，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，目前是6月中旬，但高壓勢力偏強、鋒面難以南下，今年梅雨季節可說已經進入尾聲，未來要留意的是颱風發展狀況，但近期暫時沒有新的熱帶擾動發展趨勢。大氣環境主要受太平洋高壓周期性的增強及減弱影響，風向都是以偏南風系為主，午後雷陣雨及高溫是天氣主軸，夏季現在才要真正開始。

歐宗學指出，今天氣偏乾穩定普遍晴時多雲，高溫恐36度以上；明起西南風水氣再增多，雨區及雨勢擴大，而周二是水氣最多的一天。

歐宗學指出，今天環境風向偏南至西南風，但太平洋高壓勢力稍增強西伸，不穩定且水氣偏多位置往西邊移動，台灣附近整體環境水氣減少許多，較過去幾天偏乾穩定，各地普遍晴時多雲，午後山區附近仍會有熱對流雲系發展機會，但影響範圍小且雨勢不大。今各地氣溫普遍33度以上，台北盆地、中南部內陸、花東縱谷地區等有36度以上極端高溫發生機會。

歐宗學指出，明天環境風向跟今天相似，比較偏西南風一點，但隨太平洋高壓減弱東退，西南季風又會再次來到台灣附近，水氣有增多趨勢，中南部沿海平地在清晨到上午時段有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、大台北、東半部地區有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨機會，降雨範圍、雨勢比今天擴大許多。預估類似天氣持續到周二，也是水氣最多的一天。

周三太平洋高壓又會再次增強西伸，歐宗學說，環境風向轉為東南至偏南風，中南部晨間的降雨減少，轉為東南部迎風面有不定時短暫陣雨機會。各地午後仍有雷陣雨機會，且不限於影響山區附近，西半部平地區域都可能受影響，要留意下午時段的天氣變化，預估類似的天氣可持續到周末期間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。