脂肪肝不理會怎樣？醫曝「用臉盆接血」慘況：2成跳級變肝癌

「每三個台灣人，就有一個有脂肪肝！」腸胃科醫師張振榕提醒，不少人對脂肪肝掉以輕心，但若長期不控制，可能會惡化為肝硬化甚至肝癌，且部分患者還會「跳級」直接演變為肝癌，毫無預警。

張振榕在節目《TODAY健面聊》中表示，無論歐美還是亞洲，脂肪肝盛行率逐年上升，這與高熱量、不健康的飲食習慣息息相關。他指出，脂肪肝不只是肝臟問題，更是牽涉全身的慢性病。研究顯示，脂肪肝患者罹患高血壓、糖尿病，甚至食道癌、胃癌、乳癌、大腸癌等癌症的風險明顯增加。

肝硬化引發靜脈曲張大出血 竟靠臉盆來接

節目主持人洪素卿提到，曾有患者因肝硬化引發食道與胃部靜脈曲張破裂，不但口吐鮮血，連肛門都在出血。張振榕也補充，在臨床經驗中，這類病患送醫時常需以臉盆接血，甚至在做胃鏡檢查時，衣服都被噴濺的血染濕。

肝纖維化仍可逆轉 關鍵在減重

張振榕提醒，大多數脂肪肝一開始沒有明顯症狀，容易被忽視，但如果長期發炎未改善，就會進入纖維化階段。所幸，肝纖維化仍有機會逆轉，關鍵在於飲食與生活作息的調整。他指出，若能減重3％至5％，肝發炎可明顯改善；若減少5％至7％，可避免纖維化惡化；而若減重達7％至10％，甚至有機會讓肝臟纖維化逆轉。

不一定先肝硬化 2成患者直接肝癌

許多人誤以為肝癌總是從肝硬化演變而來，但事實並非如此。張振榕指出，約有20％的脂肪肝患者會在沒有明顯肝硬化跡象下，直接罹患肝癌。他分享，有病人過去定期追蹤脂肪肝，半年內並未發現纖維化或肝硬化，卻在後續檢查中意外發現腫瘤，確診肝癌，令人措手不及。