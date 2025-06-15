星宇重飛未依規、華航轉降高雄 民航局將裁處

針對華航航班轉降高雄及星宇航空組員重飛未依規定操作事件，民航局指出，已經完成調查認定華航有缺失；星宇航空與空組員都有缺失，將在評議會後針對業者、機師分別裁處。

華航日前台北飛新加坡航班單邊發動機故障，卻未選擇最近的備降機場，而是選擇返回高雄機場降落引發爭議。

交通部民航局今天指出，華航CI753發動機失效一案，經比對氣象、通話等相關資料，機師執行空中關車與轉降過程，處置並未違反規定，但該航班未能降落於航路中備降機場或最近合適機場，顯示公司監控作業仍有缺失，民航局將於評議後裁處業者。

華航指出，當日轉降事件，航程中發生異常情況通報機制實可進行優化，華航內部已執行檢討並完成航務相關作業手冊修正調整，嚴格落實人員執行相關作業程序；在台北飛往清邁轉降香港事件上，即是落實新版手冊作業程序能處置得宜。華航重申，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則，感謝立委、主管機關及各界的寶貴意見與指正。

另外，針對星宇航空台北飛菲律賓克拉克的航班，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序重飛。

民航局說，調查過後星宇JX789航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員確實未依程序操作，公司內部通報程序亦有缺失，民航局將於評議後，針對業者、機師分別裁處。

星宇航空回應，對任何影響飛航安全的行為皆採取零容忍態度，亦絕不袒護，獲悉本次事件發生後，就立即查證並主動通報主管機關，針對該事件，星宇航空除配合主管機關調查外，並已針對航員訓練及內部通報程序執行多項改正及強化措施，避免類似事件再次發生。

根據民航法規定，民航局可處機師新台幣6萬元到30萬元，航空公司可處60萬到300萬元，但仍須評議會完後才會確定裁罰金額。