韓星來台吃什麼？十大同款美食推薦

歐巴歐尼都愛吃！

近年來，隨著韓流文化持續席捲全球，台灣也成為不少韓國藝人海外行程的重點站。他們來台除了與粉絲近距離互動，更在工作之餘化身「美食家」，挖掘台灣的在地美味！從Super Junior始源狂熱追捧的鼎王麻辣鍋，到IVE張員瑛意外帶火的珍煮丹西瓜烏龍，還有羅PD鏡頭下發光的台南小吃，這些「偶像同款」美食瞬間成為粉絲爭相朝聖的熱門清單，引發一股強勁的打卡與搶購熱潮。

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YT／十五夜頻道

想知道你家偶像來台灣都喜歡吃什麼嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近兩年（2023/06/09～2025/06/08）網路聲量最高的韓國藝人訪台必吃店家，為你揭曉十大韓星最愛的台灣美食清單！趕快跟著這份攻略，一起把韓星同款美食吃起來，體驗偶像們的台灣味蕾之旅吧！

No.10 石精臼蚵仔煎

翻攝YT／十五夜頻道

台南的「石精臼蚵仔煎」以其地道的台式風味和新鮮海產聞名，招牌蚵仔煎外皮酥脆、內餡軟嫩，搭配新鮮飽滿的蚵仔和特色醬汁，是許多在地饕客的口袋名單。

近期因為製作《Biong Biong地球娛樂室》、《新西遊記》等熱門韓綜而廣為人知的羅暎錫PD，與演員金大明一同造訪店家，帶動網路討論聲量直線飆升。羅PD首次品嚐這道台灣特有的美食時，大呼明明都是熟悉的食材，淋上鹹甜醬汁後卻成了難以言喻的美味，並直言這個美食應該搭配啤酒一起享用。而對蚵仔煎已有經驗的金大明，這次品嚐後也覺得醬汁非常對味，更讓這家店成為他心目中的台南在地名店之一。節目影片釋出後，不僅吸引了大量粉絲慕名前往台南朝聖，只為品嚐這份連羅PD都讚不絕口的道地滋味，更有網友大力稱讚金大明尋找美食的功力，「他去的大部分都是在地名店」、「大明真的超懂吃，來台南吃的在地人也會吃」。

No.9 50嵐

翻攝IG／lia_loves__、YT／i-dle (아이들)

作為台灣手搖飲的代表品牌之一，「50嵐」以其多樣化的飲品選擇和獨特口感聞名，尤其是招牌的珍珠奶茶，口感Q彈、口味香濃，深受國內外顧客喜愛。人氣女團i-dle在2023年來台演出時，台灣成員舒華就曾帶領隊友們品嚐50嵐；在官方YouTube影片中，成員們開心走在台灣街頭買手搖，其中Minnie更像行家般點了「烏龍奶茶加珍珠、布丁」，並大讚「真的超好喝！」而另一組人氣女團ITZY則是多次來台，幾乎每次都曾在社群平台分享50嵐飲品的照片，讓不少粉絲直呼「ITZY真的懂喝！」此外，2PM成員玉澤演過去的訪台Vlog也分享了自己品嚐50嵐珍珠奶茶的畫面，雖然他大口暢飲的畫面讓粉絲津津樂道，但眼尖的粉絲也發現他點了9分糖，忍不住笑稱「原來男神也是螞蟻人」。

No.8 捌伍添第 85TD

翻攝IG／yejinhand、kyo1122

位於台北101高樓層的「捌伍添第」，以其精緻的粵式料理和居高臨下的城市景觀聞名，提供頂級的餐飲體驗。這裡不僅是美食愛好者的天堂，更是許多政商名流和藝人宴客的首選。

近年來，捌伍添第也成為了韓國演員來台的私房名單。「國民初戀」孫藝珍訪台時便選擇在此用餐，並在社群分享了品嚐蟹粉灌湯小籠包、松露蛋白海鮮餃、捌伍片皮鴨、水煮龍蝦球等美食的縮時影片，粉絲紛紛表示「孫仙真的是懂吃又有口福！」隨後，睽違7年來台參與代言活動的「韓劇女王」宋慧喬，也選擇到「捌伍添第」享用午餐；店家更公開了女神的午餐品項，包括經典的捌伍片皮鵝和添第叉燒皇，讓人垂涎欲滴！宋慧喬甚至在IG上分享了與「捌伍炒飯」的俏皮合照，引發粉絲「想吃，看起來很厲害」、「好想去」的熱烈迴響。此外，《上流戰爭》的李智雅和《破墓》的金高銀也循線而來，在共同主持的實境節目《兩個人的酒路》中體驗了「添第套餐」，讓捌伍添第逐步成為韓星訪台的必去「中菜朝聖地」之一。

No.7 IZUMINAMI 泉波

翻攝YT／十五夜頻道

位於台南的「IZUMINAMI 泉波」主打販售手工冰淇淋，店內提供多種創意冰淇淋，口感綿密、層次豐富，深受許多甜點愛好者的喜愛。知名韓綜製作人羅暎錫PD和演員金大明在台灣進行拍攝期間，路途中便被泉波獨特的藍色裝潢設計所吸引駐足。他們不僅品嚐了烏龍、牛奶等口味的冰淇淋，意猶未盡的兩人甚至在隔天再度二訪，嘗試了冬瓜檸檬及海鹽焦糖口味，對其美味讚不絕口，還特地買了店家的周邊T恤作為此趟旅程的「團服」。

他們的到訪也讓這家冰淇淋店迅速走紅，許多粉絲追隨腳步，希望能品嚐到同款清涼甜點，掀起一股打卡熱潮，「值得專程來吃」、「很幸運在還沒大排隊前就吃過」、「他們家的冰淇淋真的很！好！吃！」「這家很好吃！店長也很親切，牆面很好拍照」、「水果口味非常真實材料」。

No.6 這一鍋

翻攝IG／sooyoungchoi、FB／IZONE 台灣秘密朋友站

提到韓星訪台最愛的「火鍋朝聖地」，怎麼可能少得了「這一鍋」呢？它以其獨特的御膳麻辣鍋和老火湯聞名，提供多種頂級肉品和新鮮海鮮，營造出華麗而舒適的用餐環境，是台灣知名的高級鍋物品牌之一。眾多韓流明星如頂級男團BTS、人氣女團IVE、知名歌手IU、少女時代的俞利和秀英、2PM的李俊昊、BIGBANG成員大聲、CNBLUE隊長鄭容和，以及演員丁海寅、金宣虎、邊佑錫等，都曾是這裡的座上賓。

除了品嚐豐盛的美味火鍋，許多韓星也特別嘗試了這一鍋最夯的「千張豆腐紙寫字」活動，用墨魚汁在豆腐紙上寫下可愛的留言或塗鴉，再將其下鍋煮食，不僅充滿樂趣也特別美味。每次有韓星光顧這一鍋，都會引發粉絲社群的熱烈討論，不少人特別安排行程到此「解鎖同款火鍋」，成為追星打卡熱點。

No.5 龜記茗品

翻攝IG／leedonghae

龜記茗品是近年來在台灣崛起的手搖飲品牌，強調新鮮水果與獨特茶底的搭配，以其特色鮮明的「紅柚翡翠」、「蘋果紅萱」和古早味手搖飲系列受到年輕族群歡迎。近期，台灣灶咖男團「Super Junior」成員東海在自己的社群平台上分享了與龜記飲料的對鏡子拍照，並興奮寫下「喝了這個覺得好好喝，這週我還要再喝！」瞬間引爆粉絲熱烈敲碗詢問，讓龜記的討論聲量大漲。龜記小編不僅迅速分享了歐巴的最愛「蘋果紅萱三分糖微冰」和「紅柚翡翠三分糖微冰」，更積極聯繫主辦方為東海的個人粉絲見面會送上飲品，成功促成業配，讓東海再度於社群上發文宣傳。

消息曝光後，廣大E.L.F.（Super Junior粉絲）湧入龜記社群，感謝店家對東海的支持，也掀起一股瘋狂搶購潮，甚至傳出一次訂了74杯的驚人訂單，讓龜記小編直呼「把原料喝到快缺貨了！」此外，Super Junior的師弟團NCT WISH於5月來台時，也跟風品嚐了前輩東海推薦的「蘋果紅萱」及「紅柚翡翠」，再度為龜記帶動一波同款打卡熱潮。

No.4 享鴨

YT／有璟嘿喲요찡

享鴨是一家以烤鴨料理為主打的特色餐廳，其皮脆肉嫩的片皮烤鴨和多樣化的中華料理，深受饕客推崇。這份美味不僅征服了台灣在地食客，更吸引了韓國明星的目光，使其人氣直線攀升。2024年6月因韓劇《淚之女王》爆紅的韓國演員金智媛首次訪台，便被眼尖的粉絲捕捉到在享鴨用餐，讓這間餐廳迅速躍升為熱門打卡點。店家隨即大方公開了金智媛的菜單，包括招牌片皮烤鴨、瑤柱醬爆蘿蔔糕、甘樹子水蓮、XO醬干貝絲炒飯等，引發粉絲們爭相「get同款」，直呼「享鴨很合韓國人的口味」、「女王菜單全都給我來一份」。此外，韓國女團IZ*ONE出身的藝人姜惠元也曾在YouTuber有璟的邀請下，一同享用享鴨的料理。她不僅全神貫注地觀察店員片鴨的過程，品嚐後更是讚不絕口，甚至拿出手機仔細拍照記錄，可見享鴨的魅力連偶像都難以抗拒，使其在韓星訪台美食清單中佔據了一席之地。

No.3 珍煮丹

翻攝threads／truedantw、IG／imwinter

近期最夯的韓星同款，絕對是手搖飲品牌「珍煮丹」的「西瓜烏龍」吧！提及珍煮丹，不少忠實顧客愛的是「黑糖珍珠鮮奶」、「泰泰鮮奶茶」和「波波粿粿鮮奶茶」等，沒想到5月31日當天，人氣女團IVE成員張員瑛在台上直接點名想喝「西瓜烏龍茶」，更表示「我第一次聽到這款飲料，感覺只有高雄有，活動結束後我一定要喝」。起初粉絲們都對這個「超冷門」的品項一頭霧水，直到後來才發現原來是珍煮丹的夏季限定飲品。

張員瑛的推薦，加上眾人的好奇心，瞬間引爆「西瓜烏龍」搶購潮，多家門市紛紛宣布售罄，粉絲也熱烈分享「很奇怪的品項但會蠻想試試看的」、「太好奇這個組合喝起來的味道，但是Uber Eats上都點不到」、「烏龍茶味＋西瓜清甜，意外好喝」、「好喝！沒有員瑛根本不知道有這樣好喝的飲料」。張員瑛後續也在粉絲聊天軟件「Bubble」中留下好評，強調西瓜烏龍茶在韓國絕對喝不到。除了員瑛，大勢女團aespa成員Winter也曾在社群上分享了手持珍煮丹飲品的照片，經小編「破解」後確認她喝的是「黑糖珍珠鮮奶三分糖少冰」，同樣帶動了同款熱潮，甚至讓珍煮丹小編開玩笑說要以Winter的本名「金旼炡」改名為「炡煮丹」。

No.2 鼎泰豐

翻攝FB／Din Tai Fung 鼎泰豐

每每提及推薦給外國旅客的台灣餐廳，鼎泰豐絕對榜上有名！它憑藉著精緻小籠包、招牌排骨蛋炒飯及各類麵食等經典菜色，緊緊抓住無數遊客的心，成為許多人來台必吃的餐飲地標。這股享譽國際的美味熱潮，當然也延燒到韓國藝人身上，使鼎泰豐成為不少韓星的來台必吃首選。憑藉《來自星星的你》、《淚之女王》爆紅的韓國演員金秀賢，2024年來台時便曾光顧鼎泰豐。網紅黃小愛更驚喜巧遇，直接目擊到金秀賢下車步入餐廳的瞬間，興奮直呼「天啊好扯喔！好帥」，帶動網路話題熱度。

而飾演大熱韓劇《現在撥打的電話》女主角的演員蔡秀彬在今年3月訪台時，也忍不住表示很喜歡鼎泰豐，想要吃很多很多再回去，足見她對鼎泰豐的熱愛。除此之外，包括演員尹世雅、金宣虎、李聖經，以及Super Junior成員始源、演員丁海寅和安孝燮等眾多韓星，都曾是鼎泰豐的常客，進一步地增加了鼎泰豐的國際曝光度。

No.1 鼎王麻辣鍋

翻攝X／siwonchoi

鼎王麻辣鍋以其獨特的麻辣湯底和酸菜白肉鍋聞名，搭配鴨血豆腐無限續加的服務，深受台灣民眾及外國觀光客喜愛。其高雅的裝潢和周到的服務，也提供了舒適的用餐體驗，讓它不僅是饕客天堂，更成為不少韓星來台的必訪清單。

眾多韓星之中，鼎王最忠實的「鐵粉」絕對非Super Junior的始源莫屬！自2012年起，始源便多次在媒體採訪上公開「表白」鼎王，十多年來已將「鼎王狂粉」的形象深植於每位E.L.F.心中，甚至連演唱會上的談話環節也不忘提及鼎王，惹得粉絲笑聲連連。沒想到，2024年桃園南平店因租約到期而宣布熄燈時，始源竟也在社群平台上發文表示「No Way」，強烈表達了不捨的心情，可愛舉動瞬間帶動相關話題的討論聲量衝高。粉絲們也紛紛吐槽，依照崔始源對鼎王的熱愛，未來就算將鼎王開到韓國也不奇怪，「期待始源把鼎王加盟到韓國去」、「我懷疑他三不五時跑來台灣其實是為了吃鼎王」、「有一天他會把鼎王帶去韓國」、「救命我快笑死了，求崔總裁投資」。

除了崔始源這位「超級代言人」，人氣男團Seventeen的成員Hoshi、演員池昌旭，以及全球知名女團BLACKPINK成員Lisa等，都曾被捕捉到他們在鼎王用餐的足跡，進一步鞏固了鼎王麻辣鍋在韓星圈中的地位。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年06月09日至2025年06月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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