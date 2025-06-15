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親子廁僅5%媽媽帶男童上女廁陷兩難 學者傾安全思考

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
先前社群掀起一波「媽媽可否帶男童上女廁」熱議，兩派意見論戰，不過性平專家認為，男童如果是六歲以下，應該是聚焦在安全議題去討論。記者林麗玉／攝影
先前社群掀起一波「媽媽可否帶男童上女廁」熱議，兩派意見論戰，不過性平專家認為，男童如果是六歲以下，應該是聚焦在安全議題去討論。記者林麗玉／攝影

目前台北市親子廁所比例不到5%，因親子廁所數量不夠，先前社群掀起一波「媽媽可否帶男童上女廁」熱議。有媽媽因場所無親子廁所，讓孩子獨自上男廁疑遭言語性擾，這名媽媽將遭遇貼文後，掀起贊成與不贊成兩派意見論戰。

北市議員洪健益說，台北市政府近年推動「友善廁所」，包括親子廁所、性別友善、無障礙友善等廁所，以目前所有公廁數量6793處，親子友善廁所僅330間比例約4.86%；性別友善廁所111間比例僅1.63%，也因比例嚴重不足。對於類似個案，若場所無親子或性別友善廁所，媽媽該帶男童上男廁、還是女廁？質疑市府也沒有特別標註宣導？

有網友認為，蠻能了解「單身女性不想看到任何年紀男性進入女廁」，但身為媽媽，也真心希望能讓單獨帶著年紀小兒子的媽媽，有一個安心能上廁所的環境；還有網友認為，目前友善廁所數量真的遠遠不及需求，希望這個問題被正視及解決。

也有媽媽分享，帶小男生進女廁被罵的第一反應是「不然要我怎樣？」第二反應是：「對，在把我兒子的安全，擺得比女廁裡女性感受優先。」

洪健益建議，現在台北市無障礙廁所林立，是否能將親子友善與無障礙廁所合併使用，解決問題的燃眉之急。也讓女性獲得尊重，可以鼓勵開放空間合併，因無障礙廁所不是24小時都有人用，若場所沒有更多空間，應該讓現行空間有效整併。洪也舉北捷做法為例，表示因廁所空間不足，是否可將友善、親子，無障礙廁所合併使用。

社會局表示，目前確實並無法律明文限制幾歲以下的孩子不得進入異性廁所，至於性別友善廁所設置的核心理念，就是解決照顧者與被照顧者性別不同，109年有先跟建管處，並透過性平會發布規則，新建改建的建築，都會先要求設置通用設計的廁所。

社會局說，廁所硬體改建、新建，需要較長時間，目前性別平等辦公室已持續透過制度設計、標準制定與資訊揭露等方式，提升既有空間的性別友善程度，也正研擬「性別友善廁所標章認證制度」，強化廁所設施的安全、隱私，與親子、照顧友善等面向，並透過性別平等教育，協助公眾建立更寬容、多元的如廁文化。

勞動部性平委員、律師紀冠伶也認為，對於五歲、小一男童是否可跟著媽媽上女廁？她認為這的確是一個兩難議題，不過根據兒少權法規定，依照規定不能獨留六歲以下孩童，所以她比較傾向，男童如果是六歲以下，應該是聚焦在安全議題去討論。

紀說，當然一方面是鼓勵政府廣設友善廁所，但站在兒少保護角度，還是希望可以開放讓小男孩上女廁，政府也可以強化宣導，不要讓單獨帶小小孩的母親相當困擾。所以她認為，這個議題，她比較傾向不擺在性別議題去討論，而是放在兒少保護議題去思考，應該是用兒少保護的角度去思考。

先前社群掀起一波「媽媽可否帶男童上女廁」熱議，兩派意見論戰，不過性平專家認為，男童如果是六歲以下，應該是聚焦在安全議題去討論。記者林麗玉／攝影
先前社群掀起一波「媽媽可否帶男童上女廁」熱議，兩派意見論戰，不過性平專家認為，男童如果是六歲以下，應該是聚焦在安全議題去討論。記者林麗玉／攝影

親子 性別 廁所

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