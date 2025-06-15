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南橫公路高雄梅山段路面崩塌 雙向交通中斷
高雄山區連日大雨，台20線南橫公路梅山路段今晨發現路基下滑影響雙向交通，公路局甲仙工務段上午7點起封閉道路，西端高雄段僅能通行至梅山口，南橫東西兩側交通暫時中斷。
受0613熱帶低氣壓影響，台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段在6月13日上午7時實施預警性封閉，昨天（6月14日）雨勢趨緩，上午7時剛解除預警性封閉，今天清晨又傳出道路崩塌路況。
公路局南區養護工程分局指出，高雄市桃源區台20臨105線7K+300 （梅山路段)）路基下滑，雙向無法通行，6月15日上午7時封閉道路。此外，目前南橫公路東端開放台20臨105線45K至25K（向陽至天池），西端保全於台20臨105線0K至25K（梅山口至天池）進行管制，禁止通行。
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