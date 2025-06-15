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台漫畫家義大利巡迴圈粉 故事感人令讀者落淚

中央社／ 羅馬14日專電

台灣漫畫家柯宥希（顆粒）、LONLON近日首度到義大利舉辦巡迴簽名會，兩人作品以醫院真實故事、鳥類生態為主題，引發廣大迴響，不少讀者直言「邊看邊哭」、「被台灣漫畫圈粉」，希望未來能看到更多台灣作品。

漫畫家柯宥希、LONLON應義大利出版社Toshokan邀請，近日在羅馬、米蘭、蒙薩（Monza）、貝加莫（Bergamo）等多個城市舉辦巡迴簽書會與講座，巡展作品是柯宥希的「小丑醫生」及LONLON的「再見信天翁」。

簽書會今天傍晚在羅馬動漫店Star Shop舉行，柯宥希接受中央社訪問說，這是她首度到義大利，她覺得很特別的是，這裡的讀者年齡層很廣，從兒童到老爺爺都有，台灣讀者則多半是年輕人，大概在14到30歲之間。

「小丑醫生」是在醫院中逗病童歡笑的工作，柯宥希分享，曾有位義大利讀者看了這本漫畫之後，真的去受訓成為小丑醫生，讓她覺得很感動。

「再見信天翁」是描繪野鳥救傷的漫畫，作者LONLON表示，她首度來義大利辦簽書會，印象最深刻的是義大利讀者很有禮貌，非常尊重作者，起初她太緊張，汗滴到眼睛裡，手也一直發抖，但排隊讀者很有耐心地等待她穩定下來，讓她心中充滿感激。

將漫畫翻成義文的譯者雷歐尼（Erika Leoni）表示，因漫畫是真實故事，她翻譯「小丑醫生」時自己都忍不住哭了；翻譯「再見信天翁」過程則相當困難，因為故事講到許多台灣特有鳥類，例如台灣藍鵲，在義大利沒有這些鳥類，她必須花很多時間上網研究。

早早就來排隊簽書的義大利讀者薩皮歐（Beatrice Sapio）向中央社表示，「小丑醫生」這本漫畫讓她流很多眼淚，產生很深共鳴，因她和主角有共同的恐懼，讀完感覺就像一起克服了恐懼；「再見信天翁」則讓她回想起擔任獸醫志工的溫馨回憶，因此當看到出版社公告有機會見到2位漫畫家，她立刻決定一定要參加。

薩皮歐說，她從小就熱愛漫畫，但跟台灣漫畫相見恨晚，這幾年Toshokan出版社在義大利引進很多台灣漫畫，覺得很高興，「透過漫畫我也理解了一些台灣文化，這是很棒的事」。

義大利讀者馬薩（Simone Mazza）向中央社表示，他是因為閱讀柯宥希的漫畫而來，很喜歡其畫風，但很高興藉此活動也能認識另一位優秀的台灣漫畫家，在義大利很難得有機會與亞洲漫畫家面對面，他還沒去過亞洲國家，希望未來有機會去。

此次「台漫巡迴義大利」（TRATTI DI TAIWAN）是由駐義代表處文化組與IF Edizioni旗下品牌Toshokan合辦。16日將在羅馬國際漫畫學校（International School of Comics）舉行講座，分享台漫歷史與創作思路，17日在米蘭、18日在蒙薩舉行簽書會，19到22日在貝加莫有每天2場簽繪活動。

義大利 羅馬 漫畫家

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