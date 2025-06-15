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全台變烤番薯！16縣市亮高溫黃色燈號 恐36度以上

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全台變烤番薯！16縣市亮高溫黃色燈號 恐36度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署上午7時26分針對全台16縣市發布高溫資訊(黃色)，恐36度以上。聯合報系資料照片
中央氣象署上午7時26分針對全台16縣市發布高溫資訊(黃色)，恐36度以上。聯合報系資料照片

天氣熱！中央氣象署上午7時26分針對全台16縣市發布高溫資訊(黃色)，恐36度以上。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今(15)日白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

高溫黃色燈號：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，恐36度以上。影響時間：15日白天。

氣象署呼籲民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫 嘉義

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