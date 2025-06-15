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今高溫上看38度 吳德榮：明水氣增午後局部雷陣雨 防較大雨勢

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
昨天水氣減少陽光露臉，許多民眾穿著夏裝上街，或是撐傘、拿著小風扇抵抗艷陽，今高溫更上看38度 。記者潘俊宏／攝影
昨天水氣減少陽光露臉，許多民眾穿著夏裝上街，或是撐傘、拿著小風扇抵抗艷陽，今高溫更上看38度 。記者潘俊宏／攝影

天氣很熱，要防曬。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定、熱如炎夏，全台最高氣溫挑戰38度，應注意防曬、防中暑。

今各地區氣溫為：北部23至37度、中部23至37度、南部24至38度及東部23至38度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明(16)日、周二各地晴時多雲；水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，防較大雨勢。周三至下周二(18至24日)各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮說，最新(15日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「蝴蝶」進入大陸、已減弱為「熱帶低壓」，繼續向東北前進、持續減弱中。最新(14日20時)歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象，亦無其他「熱帶擾動」發展。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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