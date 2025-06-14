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借鏡日本？國人怕染病 拒用公共免治馬桶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
針對護城河公廁，外包廠商1天清潔頻率為3次，清潔步驟包含清洗免治馬桶噴嘴頭、馬桶蓋使用酒精噴灑擦拭、水洗地板並拖乾。記者黃羿馨／攝影
針對護城河公廁，外包廠商1天清潔頻率為3次，清潔步驟包含清洗免治馬桶噴嘴頭、馬桶蓋使用酒精噴灑擦拭、水洗地板並拖乾。記者黃羿馨／攝影

不少國人羨慕日本連公廁都用免治馬桶，新竹市政府二○一九年在護城河公廁設置免治馬桶，創全國在公廁裝免治馬桶先例，並一度想逐步推廣至全市主要公廁，但因使用率偏低，至今僅市府內部也裝了免治馬桶，擴大安裝免治馬桶座的想法胎死腹中。

記者實際走訪護城河公廁，發現鮮少有人使用馬桶的免治功能；由於市府委外分早、中、晚派員清潔，整體尚稱整潔，但不少女性不敢直接坐著如廁，馬桶坐墊及免治馬桶噴嘴周遭，仍難免殘留汙漬。

二○一九年竹市府剛啟用公廁免治馬桶時，在野的國民黨曾做過民調，高達百分之八十五點六的民眾不敢用公廁的免治馬桶，擔心不衛生被傳染疾病。

清潔人員透露，雖然每次清潔都刷洗免治馬桶噴嘴，但因民情不像日本，免治馬桶在台灣公廁的接受度不高。附近商家王小姐說，她常用護城河公廁，但從未使用免治馬桶功能，由於坐墊上常有尿漬、血漬，她連坐下都不敢，只能半蹲上廁所，更何況是噴水沖私密處。

市府盧姓員工表示，每次如廁前都以酒精多次消毒坐墊，至於免治馬桶因擔心感染風險，從未用過。

竹市府行政處表示，市府大樓內的公廁免治馬桶有四座，每天委外清潔三次，免治馬桶噴嘴也會用刷洗、酒精消毒等，尊重民眾的使用習慣。

馬桶 公廁 免治馬桶

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