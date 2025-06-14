大巨蛋馬桶都能坐 桃機蹲式不到一成

公廁採全坐式馬桶可能嗎？本報訪查發現，包括容納四萬人的台北大巨蛋、陸續啟用的台北流行音樂中心、台北表演藝術中心，甚至興建中的桃園機場第三航廈的公廁，全都改為坐式馬桶，即使數萬人同時使用，清潔維護也不成問題。

台北大巨蛋場館最多可容納四萬席座位，每一層觀眾席皆設有廁所，記者實際觀察，不論棒球賽、演唱會，每層樓均配置五名以上清潔人員定點巡視清掃，高密度設置、高頻率巡視維持廁間整潔，也不容易出現排隊狀況。

外界好奇大巨蛋廁所為何沒有蹲式馬桶？內部人士透露，當初大巨蛋就定位國際場館，觀眾可能來自不同國家，以考慮國際人士習慣使用坐式馬桶，加上蹲式馬桶對長者、行動不便者較不友善，很快就決定取消蹲式。

至於保持廁間清潔的作法，據了解，遠雄與專業清潔公司簽約，辦活動時要求加強清潔密度，尤其進場前、中場休息前後，都會確認廁間衛生紙與酒精是否充足；北市府在營運績效評估項目，也將環境整潔納入評分，雙方都相當重視公廁衛生。

事實上，近年北藝、北流等大型場館的廁間，皆採全坐式馬桶。北流執行長梁序倫表示，大型場館內設置坐式馬桶是國際趨勢，且對長者來說，上完蹲式廁所站起來恐有困難，且有滑倒危險，且蹲式常常會有「瞄不準」狀況，清潔更加困難，所以只要空間夠，新式場館應該都以坐式馬桶為主。

桃園機場公司指出，台灣進入高齡化社會，考量高齡化趨勢和國際旅客需求，二○一四年已完成汰換一、二航廈大部分蹲式馬桶，目前蹲式占不到一成，且絕大多數都在機場工作人員使用的管制區內。

至於興建中的第三航廈公廁，因重視民眾對舒適度與無障礙的需求，已全採坐式馬桶，不再有蹲式，加上親子廁所，更貼近高齡者、孕婦與行動不便旅客的需求。另為尊重多元宗教信仰，也規畫穆斯林專用廁所。