聽新聞
0:00 / 0:00

大巨蛋馬桶都能坐 桃機蹲式不到一成

聯合報／ 記者洪子凱黃仲明翁唯真／連線報導
桃園機場公司已完成汰換一、二航廈大部分蹲式馬桶。圖為洗手間出入口安裝人流感測元件，若廁所瞬間有大量人潮，系統會通知工作人員。記者黃仲明／攝影
桃園機場公司已完成汰換一、二航廈大部分蹲式馬桶。圖為洗手間出入口安裝人流感測元件，若廁所瞬間有大量人潮，系統會通知工作人員。記者黃仲明／攝影

公廁採全坐式馬桶可能嗎？本報訪查發現，包括容納四萬人的台北大巨蛋、陸續啟用的台北流行音樂中心、台北表演藝術中心，甚至興建中的桃園機場第三航廈的公廁，全都改為坐式馬桶，即使數萬人同時使用，清潔維護也不成問題。

台北大巨蛋場館最多可容納四萬席座位，每一層觀眾席皆設有廁所，記者實際觀察，不論棒球賽、演唱會，每層樓均配置五名以上清潔人員定點巡視清掃，高密度設置、高頻率巡視維持廁間整潔，也不容易出現排隊狀況。

外界好奇大巨蛋廁所為何沒有蹲式馬桶？內部人士透露，當初大巨蛋就定位國際場館，觀眾可能來自不同國家，以考慮國際人士習慣使用坐式馬桶，加上蹲式馬桶對長者、行動不便者較不友善，很快就決定取消蹲式。

至於保持廁間清潔的作法，據了解，遠雄與專業清潔公司簽約，辦活動時要求加強清潔密度，尤其進場前、中場休息前後，都會確認廁間衛生紙與酒精是否充足；北市府在營運績效評估項目，也將環境整潔納入評分，雙方都相當重視公廁衛生。

事實上，近年北藝、北流等大型場館的廁間，皆採全坐式馬桶。北流執行長梁序倫表示，大型場館內設置坐式馬桶是國際趨勢，且對長者來說，上完蹲式廁所站起來恐有困難，且有滑倒危險，且蹲式常常會有「瞄不準」狀況，清潔更加困難，所以只要空間夠，新式場館應該都以坐式馬桶為主。

桃園機場公司指出，台灣進入高齡化社會，考量高齡化趨勢和國際旅客需求，二○一四年已完成汰換一、二航廈大部分蹲式馬桶，目前蹲式占不到一成，且絕大多數都在機場工作人員使用的管制區內。

至於興建中的第三航廈公廁，因重視民眾對舒適度與無障礙的需求，已全採坐式馬桶，不再有蹲式，加上親子廁所，更貼近高齡者、孕婦與行動不便旅客的需求。另為尊重多元宗教信仰，也規畫穆斯林專用廁所。

馬桶 公廁

延伸閱讀

中職／悍將大巨蛋吸30018人進場 本季第4高、唯一沒兄弟

黃呂錦茹遭押近2月 藍營曝：被故意修理安排在馬桶邊

麋先生還好嗎？連18小時爆肝行程 首登大巨蛋辣妹相伴

「能不能把女廁馬桶取消」 中國千萬粉絲網紅列出3宗罪

相關新聞

急診外科婦產科都滿招 北榮陳威明感謝業外收入挹注

台北市醫師公會即將於明年迎來創會百年，啟動「百年風華．傳承永續」系列講座，首場於今日揭開序幕。由台北榮總院長、骨科權威陳...

她為照顧愛滋母頻缺課 專家估3%兒少是未成年照顧者

受人口老化、少子化夾擊，加上家庭結構變遷，許多未成年照顧者，在小學、中學時期，被迫擔負照顧父母、祖父母重任。暨南大學社工...

高雄創價美術館又有新特展 台灣現代陶先鋒李茂宗展出

高雄創價美術館浮世繪國際特展創下17萬人次觀展，館方即日起再跨界聯合當代水墨巨擘李奇茂大師與台灣現代陶藝先鋒李茂宗大師，...

復康巴士 彰縣擬3年增10輛

彰化縣目前有78輛小型復康巴士，但縣議員吳韋達質詢時，認為部分時段仍一位難求，甚至半夜要搶預約，建議社會處研議改善叫車系...

回響／父母回復原民名字 子女可以沿用漢姓

聯合報「陽光行動」專題日前披露原住民回復傳統姓名後，生活碰上諸多不便。行政院原住民族委員會強調，配合「姓名條例」修正，亦...

守護與天上媽媽的約定 她在ICU完成會考

今年國中會考剛落幕，卻傳出有考生吐血送醫。台北市敦化國中蔡姓女考生，考完第一天考科後，當場在中山女高試場吐血，緊急送往北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。