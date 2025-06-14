公廁設計手冊 16年沒更新

「改變廁所文化，我們需要新版的公共廁所設計手册。」最近在一場高齡社會的公廁演進研討會上，民間團體和學者專家異口同聲呼籲內政部國土署，應與時俱進修改公廁設計手冊，環境部則應建立公廁清潔管理配套並加強宣導，才能讓國人安心使用公廁的坐式馬桶。

目前法令並未規範公廁馬桶的坐、蹲比，只有內政部國土署二○○九年委外編寫的「公共建築物衛生設備設計手冊」，建議坐蹲比為二比三，雖無法律強制力，政府機關普遍參照此指引，造成蹲式廁間數量居高不下。

弘道老人福利基金會社會服務處長施淑莉說，許多女性在公廁排隊，常排在蹲式廁間，可見不願接觸馬桶坐墊的習慣仍難改變，尤其在非都會區，因為清潔維護不徹底，造成對坐式馬桶的信心不足。

不過，施淑莉也認為，台灣快速邁入超高齡化社會，接下來嬰兒潮世代的老化人口會快速增加，現在正是翻轉公廁文化的契機；若要拉高坐式比率，應注意城鄉差距、傾聽使用者的意見，並有良好的配套。

台中市府四年前推動「陽光公廁」計畫，針對公園及新建物的公廁，改善通風、採光及男女廁間數量比率，從一比三提升到一比四，接著因應高齡化社會，進一步調整廁間馬桶的坐、蹲比，從中央建議的二比三提升到三比二，讓公廁更友善。

記者與兩位逾七旬長者賴美雪、簡芙美體檢陽光公廁示範點的英才公園公廁，兩人稱讚地板乾燥、採光、通風都不錯，還有感應式馬桶沖水、水龍頭，不必直接接觸很衛生；廁間也都有扶手，蹲或坐起身較不吃力。

簡芙美說，坐式廁間應搭配拋棄式坐墊紙或消毒液，讓使用者自行清潔，留給下一位使用者同樣乾淨的環境。如此不論坐或蹲式，大家都能接受。

復健科醫師賴仲亮說，長者、孕婦或膝蓋不好的人，上廁所時不能蹲，坐式比蹲式馬桶仍是較佳選擇，日本就是個例子。

台科大建築系兼任副教授、國土署建管組前組長高文婷表示，當初委外編寫公廁設計手冊後，已近十六年沒更新，如今外界有修正的呼聲，是該與日俱進有所調整。國土署表示，將蒐集外界意見再行研議。