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以坐代蹲 中央、地方同推示範公廁

聯合報／ 記者鄭朝陽林佳彣林媛玲／連線報導
公廁屢傳事故，全台已有七縣市邁入超高齡社會，官方與民間團體陸續倡議公廁「蹲改坐」。記者葉信菉／攝影
公廁屢傳事故，全台已有七縣市邁入超高齡社會，官方與民間團體陸續倡議公廁「蹲改坐」。記者葉信菉／攝影

「改變的時刻到了。」大安森林公園之友基金會最近在北市大安森林公園捐建及改造兩座公廁，基金會常務董事蔡建生表示，考慮老化社會需求，兩座公廁馬桶全採坐式及貼心公廁的清潔配套，盼為現代化公廁作示範。北市公園處長藍舒凡說，希望從特定公園做起，逐步改變公廁硬體與文化。

環境部環境管理署長顏旭明也表示，台灣已邁入超高齡社會，公廁須考慮長者及行動不便者的需求，今年將補助地方興建卅座特色公廁，除盡量降低蹲式馬桶比率，也導入節能、智慧化管理、乾式打掃等設計，作為公廁示範點，逐步提升公廁品質。

中央、地方同步推動示範公廁「以坐代蹲」，不過，民眾使用公廁習慣一時還難以扭轉。記者隨機訪問民眾，多數年輕女性偏好用蹲式馬桶，認為衛生較好，主要是不想跟陌生人共用座墊，但坦言用蹲式時，尿液易噴濺四周，成了打掃難題。中老年人多半選坐式，主要是膝蓋不好難蹲下去。不少女性雖選坐式馬桶，卻總以半蹲、不碰馬桶座方式上小號，「如果急著上大號，只好用酒精消毒再坐下」。

台北市前市長柯文哲任內曾評估將校園廁所改為全坐式，對接現代家庭的使用習慣。但北市教育局表示，依內政部編寫的公廁設計手冊，原則建議坐式與蹲式廁間為二比三，目前新建或改建學校廁所仍按此執行。

台北市國小學生家長聯合會總會長蕭雯謙表示，學校有不少孩子不敢用坐式馬桶，原因是覺得不乾淨，與其花時間清理坐墊，寧願用蹲式馬桶。通常低年級孩子喜歡用坐式，中高年級生怕髒，會選蹲式。坐式馬桶相對方便、瞄得準，但孩子也不討厭蹲式，主要是乾淨與否，清潔維護才是重點。

北市蔡媽媽說，廿六歲兒子從小就坐著上廁所，日前校召在北投某營區，因為用不慣蹲式廁所，竟便秘一周。

藍舒凡說，台北市邁入超高齡社會，公廁要多考慮長者與行動不便者的需求，但民眾有其使用習慣，要全面翻轉改為坐式馬桶尚有困難，從公園的公廁示範做起、漸進改變確有必要。

大安森林公園之友基金會認養公園，基金會常務董事蔡建生說，台灣人進公廁常被髒汙驚嚇，尤其蹲式馬桶周邊易有髒汙，這與人體生理構造及使用習慣有關，只好用水沖洗，造成公廁經常潮濕、孳生細菌的惡性循環，坐式馬桶只要保持乾淨就沒這問題。

他表示，考慮長者需求，應讓蹲式馬桶逐漸走入歷史，基金會在大安公園捐建全坐式公廁，配套消毒液等乾式清潔作法，希望養成方便下一位使用者的公廁款待文化。

「要讓長者多外出，公廁品質要先顧好。」弘道老人福利基金會社會服務處長施淑莉呼籲開始調整公廁蹲、坐馬桶比率，尤其可擇圖書館等指標性場所的公廁先示範，只要清潔和宣導的配套做好，相信能加速接軌老化社會的需求，但改變習慣需要一點時間。

馬桶 公廁

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