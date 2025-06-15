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台南、嘉義治水 卓揆：將採三爺溪模式強化防洪

聯合報／ 記者吳淑玲黃于凡林保光／連線報導
水利署以系統性整治台南市曾文溪排水工程，目前進入最後2.2公里的關鍵階段，圖為「十二佃」疏洪箱涵。記者吳淑玲／攝影
水利署以系統性整治台南市曾文溪排水工程，目前進入最後2.2公里的關鍵階段，圖為「十二佃」疏洪箱涵。記者吳淑玲／攝影

前天豪大雨沖毀南橫明霸克露橋溪底便道，高雄桃源區復興以上3里成孤島，公路局昨天火力全開在1天內搶通備災道路。行政院長卓榮泰則到台南嘉義視察治水工程，指今年治水預算達551億元，將採「三爺溪模式」強化防洪，也會在嘉義沿海設滯洪池與疏洪道，改善長年淹水問題。

明霸克露橋溪底便道再沖毀，人、車無法通行，而備災道路也坍方約30多公尺，公路局甲仙工務段人員昨早動用8台挖土機，50多人挺進災區，至中午搶通備災通道，甲仙工務段指出，過往平均約花10天才能搶通的便道，大幅縮減為1天。

行政院長卓榮泰昨早分赴台南及嘉義視察曾文溪排水治理工程及白水湖第一滯洪池抽水站防汛整備作業。他說，今年治水預算較去年增加159億元，延續8年800億元前瞻基礎建設成果，中央會採三爺溪模式，全力推進系統性治水，以「最小淹水面積」、「最快退水時間」、「最高安全標準」全面提升防洪能力。

曾文溪治理計畫迄今投入58.1億元，完成7公里，尚餘2.2公里的工程待完成，其中「十二佃疏洪箱涵」將有效分散水流、降低主河道壓力。卓揆強調，未來治水不再「哪裡淹補哪裡」而是整體規畫，避免治標不治本。

台南市長黃偉哲說，安南區前天雨量達180毫米，所幸積水迅速退去。呼籲中央持續支持雨水下水道、抽水站與排水整治等工程，初估尚需150億元經費。

嘉義縣沿海低窪地區亦受威脅，卓榮泰赴白水湖第一滯洪池抽水站勘查，強調將以疏洪道作為第二道防線，從源頭控制洪患。縣長翁章梁坦言，立法院尚未通過前瞻計畫經費，縣府已代墊7134萬元。

卓榮泰允諾，中央會全力配合，並說，系統性治水、跨域合作與地方即時應變，是面對極端氣候的必修課。「中央與地方同心，挑戰再大也能挺過」。

行政院長卓榮泰（前）昨視察「十二佃」疏洪箱涵入口，還踩高探頭看箱涵水流情況。記者吳淑玲／攝影
行政院長卓榮泰（前）昨視察「十二佃」疏洪箱涵入口，還踩高探頭看箱涵水流情況。記者吳淑玲／攝影

高雄市 滯洪池 淹水 治水 嘉義 台南 卓榮泰

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