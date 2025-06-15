科教館有請虎姑婆 五感探索親子樂

「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊戲場，即日起至十月十二日於國立台灣科學教育館登場，邀請大小朋友攜手走進奇幻音樂森林，在「不設限玩樂小宇宙」自由探索、盡情玩樂。長達四個月展期，憑特展門票還能同時暢遊科教館常設展區。

「虎姑婆和他的朋友」是財團法人富邦文教基金會推出的原創內容計畫，首次將流行音樂帶入兒童內容，二八○坪廣闊空間，透過故事、音樂與遊戲，結合頂尖視覺與互動科技，帶來全方位的五感體驗。