聽新聞
0:00 / 0:00
科教館有請虎姑婆 五感探索親子樂
「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊戲場，即日起至十月十二日於國立台灣科學教育館登場，邀請大小朋友攜手走進奇幻音樂森林，在「不設限玩樂小宇宙」自由探索、盡情玩樂。長達四個月展期，憑特展門票還能同時暢遊科教館常設展區。
「虎姑婆和他的朋友」是財團法人富邦文教基金會推出的原創內容計畫，首次將流行音樂帶入兒童內容，二八○坪廣闊空間，透過故事、音樂與遊戲，結合頂尖視覺與互動科技，帶來全方位的五感體驗。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言