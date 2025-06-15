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科教館有請虎姑婆 五感探索親子樂

聯合報／ 本報訊
富邦文教基金會今夏重磅推出全新親子展覽《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場。圖／富邦文教基金會提供
富邦文教基金會今夏重磅推出全新親子展覽《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場。圖／富邦文教基金會提供

「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊戲場，即日起至十月十二日於國立台灣科學教育館登場，邀請大小朋友攜手走進奇幻音樂森林，在「不設限玩樂小宇宙」自由探索、盡情玩樂。長達四個月展期，憑特展門票還能同時暢遊科教館常設展區。

「虎姑婆和他的朋友」是財團法人富邦文教基金會推出的原創內容計畫，首次將流行音樂帶入兒童內容，二八○坪廣闊空間，透過故事、音樂與遊戲，結合頂尖視覺與互動科技，帶來全方位的五感體驗。

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