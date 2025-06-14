聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵缺人惡化 電務類擬調薪再招

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
台鐵公司化後已完成兩波從業人員招募，但近一年多來卻有多達一一六名新進人員離職，其中又以技術人力最多，人力缺口甚至比公司化前還嚴重。圖／聯合報系資料照片
台鐵公司化後已完成兩波從業人員招募，但近一年多來卻有多達一一六名新進人員離職，其中又以技術人力最多，人力缺口甚至比公司化前還嚴重。圖／聯合報系資料照片

台鐵轉型國營公司邁入第二年，明天即將迎來新任董事長鄭光遠，但他也將面臨台鐵技術人力嚴重缺乏問題。據掌握，雖然台鐵公司化後已完成兩波從業人員招募，但近一年多來卻有多達一一六名新進人員離職，其中又以技術人力最多，人力缺口甚至比公司化前還嚴重。

對此，台鐵證實，目前電務類人力將重新盤點，預計調整薪資結構後，下半年啟動單獨招募作業。

台鐵轉型國營公司邁入第二年，日前啟動第二波人員招募，包括助理工程師、助理管理師、站務員，吸引五四四七人報名，但缺考逾千人，實際到考數僅三二二○人，最終正取加備取，錄取八五二人，其中電務、機務等技術人員多不足額錄取，尤其又以東部情況最為嚴重。

而去年錄取的台鐵新人，持續留著的狀況也不理想。根據統計，台鐵公司化後招募新人，去年四月底起陸續報到，但截至今年五月，已有一一六名新人離職，技術類新人更是嚴重。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，目前技術類的工務、機務及電務三類都缺人，這類工作屬體力活又需輪班，初任薪資僅三萬四至三萬六千元，勞動強度高，年輕人很容易離職。

吳長智，目前考試制度不一定適合第一線工作，建議技術類人員應由各單位獨立招募，並調整招考標準以符合實務需求，同時拉高技術類職階起薪，今年下半年啟動短期緊急招考，藉此應對明年春節運量高峰。

台鐵副總經理劉雙火說，以台鐵電務人才，目前的薪資結構再怎麼招都招不到人，預計下半年會重新針對電務人才單獨招考。

延伸閱讀

航發會法人董事異動 高鐵發重訊：明起改派史哲

鄭光遠掌台鐵「至少降薪20萬」 交長稱工作是使命感：別思考薪水

影／陳世凱宣布新人事 史哲接高鐵、鄭光遠掌台鐵

鄭光遠接任台鐵董座 陳世凱：台鐵公司化後首位專業經理人

相關新聞

急診外科婦產科都滿招 北榮陳威明感謝業外收入挹注

台北市醫師公會即將於明年迎來創會百年，啟動「百年風華．傳承永續」系列講座，首場於今日揭開序幕。由台北榮總院長、骨科權威陳...

她為照顧愛滋母頻缺課 專家估3%兒少是未成年照顧者

受人口老化、少子化夾擊，加上家庭結構變遷，許多未成年照顧者，在小學、中學時期，被迫擔負照顧父母、祖父母重任。暨南大學社工...

高雄創價美術館又有新特展 台灣現代陶先鋒李茂宗展出

高雄創價美術館浮世繪國際特展創下17萬人次觀展，館方即日起再跨界聯合當代水墨巨擘李奇茂大師與台灣現代陶藝先鋒李茂宗大師，...

復康巴士 彰縣擬3年增10輛

彰化縣目前有78輛小型復康巴士，但縣議員吳韋達質詢時，認為部分時段仍一位難求，甚至半夜要搶預約，建議社會處研議改善叫車系...

回響／父母回復原民名字 子女可以沿用漢姓

聯合報「陽光行動」專題日前披露原住民回復傳統姓名後，生活碰上諸多不便。行政院原住民族委員會強調，配合「姓名條例」修正，亦...

守護與天上媽媽的約定 她在ICU完成會考

今年國中會考剛落幕，卻傳出有考生吐血送醫。台北市敦化國中蔡姓女考生，考完第一天考科後，當場在中山女高試場吐血，緊急送往北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。