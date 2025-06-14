台鐵缺人惡化 電務類擬調薪再招

台鐵轉型國營公司邁入第二年，明天即將迎來新任董事長鄭光遠，但他也將面臨台鐵技術人力嚴重缺乏問題。據掌握，雖然台鐵公司化後已完成兩波從業人員招募，但近一年多來卻有多達一一六名新進人員離職，其中又以技術人力最多，人力缺口甚至比公司化前還嚴重。

對此，台鐵證實，目前電務類人力將重新盤點，預計調整薪資結構後，下半年啟動單獨招募作業。

台鐵轉型國營公司邁入第二年，日前啟動第二波人員招募，包括助理工程師、助理管理師、站務員，吸引五四四七人報名，但缺考逾千人，實際到考數僅三二二○人，最終正取加備取，錄取八五二人，其中電務、機務等技術人員多不足額錄取，尤其又以東部情況最為嚴重。

而去年錄取的台鐵新人，持續留著的狀況也不理想。根據統計，台鐵公司化後招募新人，去年四月底起陸續報到，但截至今年五月，已有一一六名新人離職，技術類新人更是嚴重。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，目前技術類的工務、機務及電務三類都缺人，這類工作屬體力活又需輪班，初任薪資僅三萬四至三萬六千元，勞動強度高，年輕人很容易離職。

吳長智，目前考試制度不一定適合第一線工作，建議技術類人員應由各單位獨立招募，並調整招考標準以符合實務需求，同時拉高技術類職階起薪，今年下半年啟動短期緊急招考，藉此應對明年春節運量高峰。

台鐵副總經理劉雙火說，以台鐵電務人才，目前的薪資結構再怎麼招都招不到人，預計下半年會重新針對電務人才單獨招考。