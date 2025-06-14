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文策院人事案 官方掌行政法人 專家：複製高雄模式
文策院董事長由文化部次長王時思兼任引發爭議，文化部雖稱是接軌文化政策所需，但學者不埋單，遺憾專業贏不了政治，憂心這種由官方執掌行政法人的「高雄模式」將複製到全台。
文化部表示，為對接及執行國家文化內容產業政策、百億國發基金投資，經審慎評估，才找主管相關政策的政務次長兼任董事長，也會尋覓業界人士擔任院長。
不過台灣藝術史研究學會理事長廖新田質疑，近年政府部門不少文化領導人來自高雄、台南，也把過去運用在高雄及台南的文化官僚治理方式搬到中央。例如高雄三個行政法人董事長，都由高雄市文化局長擔任，原為行政法人的台南市美術館二館陡變台南國家美術館，相關模式漸漸擴散全台。
北市大社會暨公共事務學系副教授李天申也說，文策院董事長這回任命有種「高雄模式」感，也就是成立行政法人「高雄市專業文化機構」，董事長由文化局長擔任，下設高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館等館所，高美館近年也由身為公務員的高美館行政長代理館長至今。
李天申說，所謂高雄模式在文化治理實務上，比較偏向由公務部門主導，文策院人事案就得再觀察。如此「高雄模式」，在文化政策學界也早熟悉，只遺憾專業贏不了政治。
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