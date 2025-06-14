聽新聞
0:00 / 0:00

文策院董座由官員兼任 學者批

聯合報／ 記者何定照／台北報導
文化部次長王時思兼任文策院董事長。圖／文化部提供
文化部次長王時思兼任文策院董事長。圖／文化部提供

文化部日前宣布文策院第三屆董事長由文化部政務次長王時思兼任，引發學界一片譁然。學者質疑，當初設立文策院，是希望在政策與商業市場機制間保持「臂距原則」，尊重文化專業與法人獨立運作，如今卻由次長兼任董座，恐衍生球員兼裁判情況，將使文化變成國家控管，難有多元專業發展。

對此，文化部表示，文策院角色定位與國家文化政策密切相關，文化部經行政院核定由督導文化部綜合政策規畫、文創與影視音發展、國際交流的王時思兼任董事長，並未違反「臂距原則」尊重文化表現的核心精神。且文策院董事會中有多位外部專業人士，績效評鑑也有超過三分之二民間委員參與，不會產生「球員兼裁判」的情況。

二○一九年掛牌成立的文化內容策進院，其業務包括文化內容相關產業調查、研究、人才培育、產業支持、市場拓展，至今三任董座分別為丁曉菁、彭俊亨、蔡嘉駿，其中丁、彭兩人雖有擔任過文化部政次，但在接任文策院董座時，均已卸任。

台藝大藝術管理與文化政策研究所教授劉俊裕表示，文策院董事長由次長兼任，形同國家力量企圖公然介入、馴服文化市場。如此下去，恐怕連國家表演藝術中心等行政法人董事長都可由官員兼任。

劉俊裕指出，依據文策院設置條例，政府相關機關代表不得少於董事總人數二分之一的高占比，已居所有行政法人、政府捐助之財團法人之冠。如果連文策院董事長都需要由政務官擔任，文策院決策將變成完全依照政府政策介入文化市場，而非依專業獨立判斷、自主行使職權。

他說，文化部既已選擇設立董事會，卻又派政務官擔任董事長、首長，等於架空董事會。未來若文策院決策或公共任務執行出現問題或社會重大爭議，該由文策院董事長、院長或文化部長負責？

台灣藝術史研究學會理事長廖新田表示，文策院設置條例第二條寫明文策院監督機關為文化部，當文化部次長變文策院董事長、監督者同時是掌管者，顯然球員兼裁判，失去監督功能。過去曾有官員一人當兩所國立館長遭批評「省著用」，如今行政長官又兼任，如果文策院投資失利，是專業眼光錯誤還是「兼任」分身乏術問題？

延伸閱讀

文策院「國際動畫開發工作坊」報名開跑 與《神偷奶爸》《史瑞克》幕後人才孵育合作

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

2025 國際條漫大賽 文策院攜手日本舉辦，總獎金逾50萬

文策院聯手馬來西亞「TAIWAN IP EXPO」10 臺灣角色IP搶攻東南亞市場

相關新聞

急診外科婦產科都滿招 北榮陳威明感謝業外收入挹注

台北市醫師公會即將於明年迎來創會百年，啟動「百年風華．傳承永續」系列講座，首場於今日揭開序幕。由台北榮總院長、骨科權威陳...

她為照顧愛滋母頻缺課 專家估3%兒少是未成年照顧者

受人口老化、少子化夾擊，加上家庭結構變遷，許多未成年照顧者，在小學、中學時期，被迫擔負照顧父母、祖父母重任。暨南大學社工...

高雄創價美術館又有新特展 台灣現代陶先鋒李茂宗展出

高雄創價美術館浮世繪國際特展創下17萬人次觀展，館方即日起再跨界聯合當代水墨巨擘李奇茂大師與台灣現代陶藝先鋒李茂宗大師，...

復康巴士 彰縣擬3年增10輛

彰化縣目前有78輛小型復康巴士，但縣議員吳韋達質詢時，認為部分時段仍一位難求，甚至半夜要搶預約，建議社會處研議改善叫車系...

回響／父母回復原民名字 子女可以沿用漢姓

聯合報「陽光行動」專題日前披露原住民回復傳統姓名後，生活碰上諸多不便。行政院原住民族委員會強調，配合「姓名條例」修正，亦...

守護與天上媽媽的約定 她在ICU完成會考

今年國中會考剛落幕，卻傳出有考生吐血送醫。台北市敦化國中蔡姓女考生，考完第一天考科後，當場在中山女高試場吐血，緊急送往北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。