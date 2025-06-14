黃紳輔公益音樂會6月27日登場

聯合新聞網／ 綜合報導

12歲音樂家黃紳輔。圖/主辦單位提供
12歲音樂家黃紳輔。圖/主辦單位提供
年僅12歲的音樂新星黃紳輔將於6月27日舉辦個人音樂會「壹拾二．未來的樂章 黃紳輔．音樂會」。本場音樂會不僅展現其橫跨古典與現代的音樂實力，更具公益意涵，售票收入將全數捐助中華民國兒童癌症基金會，透過音樂傳遞關懷與希望。

本場音樂會主題「壹拾二」象徵黃紳輔走過的十二年音樂旅程。演出曲目橫跨古典與現代，共精選八首代表作品，從海頓、蕭邦、孟德爾頌等大師之作，到電影音樂巨匠久石讓的旋律，再到黃紳輔親自創作的《披星戴月》，展現其融合傳統與創新、感性與技術的音樂視野。

黃紳輔出生於台北，自幼展現卓越音樂天賦，主修鋼琴與小號，4歲學琴、8歲吹奏小號，11歲開始接觸作曲。他曾榮獲全國學生音樂比賽與台北市音樂比賽多項殊榮，包括113學年度小號獨奏台北市專業組第一名與鋼琴、作曲類比賽優等獎項。

此次音樂會邀集多位專業音樂人與藝術家共同參與，包括小號指導老師陳建安與國際知名鋼琴家嚴俊傑教授。演出陣容還有小提琴家李念恩、單簧管演奏家陳璟筠，以及由舞蹈總監蔡作園率領的專業舞蹈團隊，讓音樂會結合視覺與聽覺，呈現豐富的藝術層次。

「壹拾二．未來的樂章 黃紳輔．音樂會」於6月27日周五晚間7時30分在北市誠品表演廳（信義區菸廠路88號B1）舉行，購票請洽兩廳院售票系統。

音樂會 誠品表演廳 癌症 公益

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