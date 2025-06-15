顧愛滋母頻缺課…未成年照顧者累到「想逃」

因家中長輩失能、罹病或身障等因素，不少未成年的孩子被迫接起照顧重擔，成為「未成年照顧者」。相較於國外，國內未調查過未成年照顧者人數，且社會安全網也未提供足夠的服務，未成年照顧者成為照顧者中最弱勢的一群。專家指出，未成年照顧者自小為照顧犧牲人生，比常人更難從照顧牢籠中翻身，政府須格外重視。

剛升國二的小恬（化名），母親被已逝父親傳染愛滋病，病況控制不佳、生活無法自理，小恬得定時餵母親吃藥、洗澡、換尿布，還得扛起「母職」的角色，煮飯打掃、照顧年幼胞妹，為此頻繁缺課，照顧過程常感到不堪負荷，一度想離家出走。

暨南大學社工系主任吳書昀說，小恬是他訪談過的個案之一，他們不只要照顧長輩，還要扶持年幼手足、維持家中經濟，長期處於高壓環境，「身心俱疲」是未成年照顧者共同心聲。

吳書昀說，「貧窮」是未成年成為家庭照顧者重要因素，未成年照顧者兒時忙著照顧家人，無法重視個人發展及學業，不少人長大後持續擔任照顧者，不僅生活品質不佳，也在勞動市場中成為劣勢，形成惡性循環。

日本調查，該國未成年照顧者比率約百分之五至六。家庭照顧者總會秘書長陳景寧說，台灣社會文化與日本相似，也面臨超高齡與少子化惡化問題，但國內不了解未成年照顧者的樣態，若以國際數據推估台灣未成年照顧者比率，約為百分之二至三。

國內不只對未成年照顧者的樣態模糊不清，社政能提供的服務也有限。吳書昀說，若發現未成年照顧者，社工只能將他們通報進脆弱家庭服務系統，但脆弱家庭服務項目難涵蓋未成年照顧者需求，如更多自主時間、心理或同儕支持、學業生涯協助等，且許多未成年照顧者多不願揭露自身情況，若無專屬服務系統，難被找出。

衛福部社家署視察呂南青說，社安網脆弱家庭系統已新增未成年照顧者註記，二○二四年最新統計，家有未成年照顧者家庭，約占脆弱家庭新進案件數的百分之○點六，但數據並不完整，未來需加上教育現場辨識通報，教育部已著手研議辨識工具，而長照司則修訂長照高負荷家庭初篩指標，照服員若發現未成年照顧者應主動通報。