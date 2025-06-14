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林懷民、羅仕龍、王世偉等授課 秒殺「北藝學院」又開跑

聯合報／ 記者何定照／即時報導
台北表演藝術中心推出「北藝學院」秋季課程，將由林懷民、楊莉莉、羅仕龍、王世偉等重量級師資授課。圖／北藝中心提供
台北表演藝術中心推出「北藝學院」秋季課程，將由林懷民、楊莉莉、羅仕龍、王世偉等重量級師資授課。圖／北藝中心提供

台北表演藝術中心推出「北藝學院」秋季課程，延續春季熱潮，聚焦「構作與創作」主題，規畫14堂講座與8堂工作坊，從歐洲戲劇、劇場構作、文本解析到創作實作，引領學員理解劇場如何回應當代、轉譯經典，將由林懷民、楊莉莉、羅仕龍、王世偉等重量級師資授課。

北藝學院課程強調劇場不僅是舞台演出，更是思維訓練與文化實踐。北藝董事長王文儀表示，「構作」在數位影像與AI語言盛行的時代，是觀照世界的關鍵方式，期盼課程成為創作者累積能量的平台。

此次課程獲光寶科技支持，董事長宋明峰與執行長張衣宜皆肯定其文化意義，並表示將持續拋磚引玉，鼓勵更多企業響應文化創作，為台灣的藝文環境注入持續動能。

林懷民分將享自己的「江湖行」透過4場深度對談，解密他對於創作和經營舞團的思考，並呈現極少釋出的珍貴影片。

戲劇學者楊莉莉推出「認識法國戲劇」系列，包括法國劇場生態、三大劇作家介紹，以及以莫里哀《守財奴》為例的讀劇技巧與構作解析，帶領學員深入經典文本與表演美學。

清大副教授羅仕龍將以「我們的時代，我們的福瑟」為題，剖析2023年諾貝爾文學獎得主、北歐重要劇作家約恩．福瑟（Jon Fosse）劇作中的意象、語言結構及戲劇節奏，並在北歐劇場發展脈絡與風格的對照下，解讀福瑟作品的獨特性，並探討福瑟如何透過其獨特的劇本形式與風格，反映當代人精神狀態的多重面貌。

延續理論學習，導演王世偉所主持的「戲劇構作工作坊：及物之間」預計甄選20名學員，透過8堂主題課程，深入福瑟劇作的語言節奏、時間敘事與空間調度，並邀請學員超越自身視角，探索「與他者相遇」的契機。該工作坊也邀集音樂創作者廖海廷、編舞家田孝慈參與，引導學員在「有聲與無言」、「身體與存在」之間探索劇場創作的更多元面向，實踐跨領域構作的可能。

此外，北藝學院將推出「表演藝術策展實驗室」，培育新世代策展人，透過國內外導師帶領與跨國對話，鼓勵以構作精神發展策展觀點，部分成果將有機會在北藝中心展演。

北藝學院秋季課程全系列課程甄選自即日起開放報名至6月30日止，歡迎年滿18歲、有志從事表演藝術創作者線上申請，需通過書面與面試審查，預計招收20名學員。課程費用為新台幣4,500元（含全額退還之保證金2,000元），部分講座開放一般觀眾購票參與，購票可洽Opentix。每場單堂票價250元。

清大 林懷民 台北表演藝術中心 北藝中心 劇場

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