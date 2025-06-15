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復康巴士 彰縣擬3年增10輛

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣目前共有78輛小型復康巴士，縣議員吳韋達表示仍是一位難求，甚至半夜要搶預約，社會處表示，預定3年內增加10輛改善。本報資料照片
彰化縣目前共有78輛小型復康巴士，縣議員吳韋達表示仍是一位難求，甚至半夜要搶預約，社會處表示，預定3年內增加10輛改善。本報資料照片

彰化縣目前有78輛小型復康巴士，但縣議員吳韋達質詢時，認為部分時段仍一位難求，甚至半夜要搶預約，建議社會處研議改善叫車系統，減少民眾不便。社會處長王蘭心表示，縣府規畫3年內增加10輛復康巴士，可提高叫車成功率。

社會處長王蘭心表示，彰化縣現有小型復康巴士78輛、大型2輛，叫車系統採取多元方式，有電話、網路以及通訊軟體。

但吳韋達指出，仍有民眾反映復康巴士在部分時段還是一位難求，尤其使用復康巴士的是身障或弱勢族群，如果無法預約復康巴士，權益受到影響，造成額外的負擔。

吳韋達指出，復康巴士預約採取分級制度，優先重度身障提早預約，電話預約為上班時間致電相關單位預約登記，網路預約為開放預約日0時登入系統登記，依民眾使用經驗，部分熱門預約時段，系統開放至0時30分就預約完畢。

吳韋達認為，網路預約產生兩個問題，第一是公平性，有些長輩不一定會操作網路，只能等待早上8點電話預約，但熱門時段已經被0點開始網路預約一空，第二問題是必須熬夜到0點搶網路預約，影響民眾作息時間，期望社會處研議改善系統，減少民眾不便。

王蘭心表示，復康巴士會發展多元叫車系統，就是為了滿足各族群需求，如要改善半夜搶預約情況，根本解決方式就是增加復康巴士數量，縣長已針對此一問題，要求社會處3年內規畫增加10輛，即可提高叫車成功率，至於預約系統改善問題，社會處會再研究。

身障 彰化 巴士

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