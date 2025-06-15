回響／父母回復原民名字 子女可以沿用漢姓

聯合報「陽光行動」專題日前披露原住民回復傳統姓名後，生活碰上諸多不便。行政院原住民族委員會強調，配合「姓名條例」修正，亦發布相關便民措施3年計畫，針對回復傳統名字所涉相關證照，以簡化換證或記載方式，減少族人在回復傳統名字後，生活所受不便。

原民會表示，原住民族的傳統名字蘊含個人身分象徵，與所屬族群的歷史、土地、信仰、自然環境或家族關係緊密關聯，取用方式及文化意涵都具獨特性。

過去因為民法第1059條規定，子女只能從父姓或母姓，以致發生原住民父母回復傳統名字後，子女因父母姓氏問題，被迫只能改傳統名字的情況。

原住民身分法去年1月3日修法，原民會今年已會商內政部與法務部，明確釋示父母回復傳統名字，子女仍得依其意願沿用原有漢姓或改用傳統名字，其原住民身分不受影響，以落實2022年憲判字第4號判決，承認並保障原住民身分認同權。

針對原住民族改回傳統姓名後，碰上生活上諸多不便，包括身分證件填寫不下、僅限改名1次等，原民會強調，配合姓名條例修法，亦發布「原民會推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫（113年至115年）」，針對回復傳統名字所涉相關證照，都能配合簡化換證或記載方式，減少族人不便。