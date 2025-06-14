感謝公主、王爺飯 傳藝金獎傑作精彩重演

傳藝金曲獎是傳統藝術界的至高榮譽，讓觀眾都殷殷期盼可看到獲獎演出。國立傳統藝術中心首度策畫「傳藝金曲劇展」，邀請獲傳重大表演獎項的四部傑出作品重新演出，包括真快樂掌中劇團《王爺飯》、毛斷計畫《文武天香》、窮劇場×江之翠劇場《感謝公主》、台北海鷗劇場《國姓之鬼》等，將於6月27日至8月10日於台灣戲曲中心小表演廳好評登場。

打頭陣的真快樂掌中劇團《王爺飯》，曾榮獲第33屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎，同時入圍最佳編劇獎、最佳導演獎、最佳音樂設計獎、最佳偶戲主演獎等獎項，評審盛讚「全劇自然、真實呈現布袋戲藝人的生命情境，令觀眾忘了這是一場戲劇表演」。本劇以人間國寶江賜美女士之演藝經歷為創作主體，訴說戲班行走江湖的酸甜苦辣。戲裡以劍俠戲《飛劍英雄傳—兄妹復仇記》，呈現出廟口布袋戲刺激、通俗、華麗的演出風格。

毛斷計畫《文武天香》是第34屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎的得獎作品，其編劇和男女主角出色的表現，也入圍最佳編劇獎、最佳青年演員獎。評審讚譽「大時代小人物卻也能面對生命，為愛／情誼做奉獻犧牲，情到深處亦能感動觀眾，忠孝節義至此有全新當代面觀」。本劇中三位主角在宛如自由異托邦的天香樓裡，漸生非同尋常的情愫，不斷透過戲中戲扮演，將舊日的隱密羈絆、難以表達的情感，一一訴說展開。

窮劇場×江之翠劇場《感謝公主》是「英雄．超時空」2023台灣戲曲藝術節的邀演新作，不僅榮獲了第35屆傳藝金曲獎評審團獎肯定，更是台新藝術獎開辦以來，第一個奪下年度大獎的傳統戲曲作品。評審們大力推崇「南戲經典劇目的當代演繹，傳統表演文本與現代劇場書寫完整融合」。

創作團隊取材宋元南戲《朱弁》，以傳統為經，當代為緯，跨時空交織兩段故事，將朱弁的流離，與一名1950年代台灣政治犯為保全性命出賣同伴而後轉向投身文化事業的生命故事進行有機連結與互文，精準詮釋人在歷史洪流中的徬徨與進退兩難。

台北海鷗劇場《國姓之鬼》原是「服妖嬈．神自在」2022年台灣戲曲藝術節主題作品，同樣榮獲第35屆傳藝金曲獎的最佳導演獎，以及第22屆台新藝術獎表演藝術獎雙項大獎，評審高度肯定「導演運用劇場空間、舞臺元素與物件的手法多元，持續聚焦於演員表演能量的釋放，開創出新的戲曲面貌」。本劇打破線性敘事方式，透過多段「戲中戲」營造出現實世界與多重宇宙的「戲中戲中戲」的實虛結構，展開對於「國姓爺」的激烈討論。