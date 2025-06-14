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莫內如何發現自我才華？ 富邦美術館揭印象派發跡身世

聯合報／ 記者何定照／即時報導
橫跨歐洲與美國的印象派重磅展覽「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」，6月11日起在富邦美術館盛大開展，呈獻全美首藏莫內《睡蓮》的美術館——伍斯特美術館52件珍藏。記者何定照／攝影
橫跨歐洲與美國的印象派重磅展覽「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」，6月11日起在富邦美術館盛大開展，呈獻全美首藏莫內《睡蓮》的美術館——伍斯特美術館52件珍藏。記者何定照／攝影

橫跨歐洲與美國的印象派重磅展覽「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」，6月11日起在富邦美術館盛大開展，呈獻全美首藏莫內《睡蓮》的美術館——伍斯特美術館52件珍藏，匯聚38位美國、法國、德國、荷蘭、比利時及瑞典等國藝術家作品，一覽印象派從巴黎走向世界的拓展軌跡，也揭開藝術家間相互影響的身世。

富邦美術館館長翁美慧表示，富邦美術館在開館一周年後，有幸呈現這場國際巡迴展的亞洲壓軸展出，邀請觀眾回望這改變世界觀看方式的藝術革命，以光影旅程在台北城市的核心區再次綻放。

此次展覽將帶領觀眾全面探索印象派的起源、發展與擴散，透過巴比松畫派的柯羅；巴黎印象派的莫內、雷諾瓦、畢沙羅、塞尚；美國印象派的卡薩特、蔡斯和哈薩姆等人畫作，深入了解印象派這場開創性的藝術運動如何突破傳統框架，邁向現代藝術的嶄新篇章，也顯示藝術家間相互影響的謎。

例如展場中最受矚目的《睡蓮》藝術家——法國印象派大師莫內，原本畫諷刺畫深受歡迎，也很滿意自己狀況，是在另位藝術家布丹見他才華橫溢、努力說服下，才同意開始赴外寫生打開自己可能。若不是布丹無私大力說服，莫內很可能沒機會發現自己才華。展場中，也可見布丹作品。

現場也可看到印象派發展軌跡，印象派剛崛起時，在法國被認為過於前衛，未獲得主流認可，直到獨具慧眼的畫商保羅・杜朗魯耶積極投入推廣，在再次將印象派帶到美國後引起潮流，才又紅回法國。

另外，印象派在美國的發展，也有賴於卡薩特的穿針引線。身為少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家，來自金融世家的卡薩特憑藉豐富人脈與影響力，促進印象派作品在美國被收藏。隨著印象派在美國的普及，當地藝術家也發展出融合在地風格的印象派，在創作中注入家庭生活、鄉村景致等本土題材，展現印象派在世界各地綻放出的繽紛風貌。

富邦美術館「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」展至9月29日。

藝術家 美術館 美國

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