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器捐受贈人數十年增三成 等待者仍破萬難解供需失衡

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
由左至右分別為洪芳明醫師、器捐家屬陳庭宇、器捐病主中心執行長蔡宏斌、器捐病主中心董事長李明哲、棒球球星彭政閔、衛福部醫事司專門委員郭威中、受贈者翁如鴻、器捐病主中心監察人張宏如出席活動。圖／器捐病主中心提供
由左至右分別為洪芳明醫師、器捐家屬陳庭宇、器捐病主中心執行長蔡宏斌、器捐病主中心董事長李明哲、棒球球星彭政閔、衛福部醫事司專門委員郭威中、受贈者翁如鴻、器捐病主中心監察人張宏如出席活動。圖／器捐病主中心提供

我國器官移植享有世界級水準，3年存活率約70%至93%；根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，近兩年國內器官受贈人數共達2165人，相較於十年前的1642人，成長約三成，但仍面臨等待人數居高不下的問題，至今年五月，全國仍有超過一萬人等待器官移植，受贈者增加的速度，遠遠追不上需求攀升的速度。

器捐病主中心今舉辦「樂來願圓滿」十周年紀念音樂會，並推出「生命接力的100個心願」答願達願行動、預立器捐Donation Wi-Fi連線、器官捐贈微電影「續」等活動，同時公布簽署流程優化後執行成效。器捐病主中心去年4月新增以健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」管道，一年時間簽署人數由1254人暴增至7897人，成長逾六倍。

根據器捐病主中心統計，104年至114年5月底，十年來國內器官含組織的移植受贈人數已破萬人。器捐在112年以及113年受贈人數共2165人，相較於104年、105年的1642人，成長約30%。但台灣與全球各國一樣面臨器官來源不足的問題

目前簽署器官捐贈者約有66多萬人，臨床上真正完成捐贈的比例卻不高。器捐病主中心董事長李明哲說，願意簽署者其實都是對自己生命尊重，也相當保護自己，因此發生意外死亡而成為捐贈者的比例並不多；目前由潛在捐贈者經過團隊勸募的完成捐贈的比例不到20%，其實並不高。

衛福部近年整合「器官捐贈」、「病人自主」及「安寧緩和」政策，以兒童、青少年、成人等不同年齡層的角度，推動國人生命教育，深化不同族群民眾預立意願的觀念。然而，截至今年5月，全國仍有超過一萬人等待器官移植，等候人數前三名的器官類別分別為腎臟、約78.5%，眼角膜、8.8%及肝臟占7.9%。

另外，移植外科醫師鍾孟軒近日在節目《醫師好辣》中分享，一名器官捐贈者生前同意捐出器官，但兩三年後，所有受贈者陸續罹患乳癌，甚至包含男性，原來是捐贈者罹患乳癌卻未被檢出。

雖然該事件並未發生在台灣，但也凸顯器官捐贈前評估機制的重要性。李明哲說，該案件其實發生在德國，如果沒有仔細檢測，確實有可能發生癌症轉移；台灣目前沒有發生類似案件，若要成為器官捐贈者，皆須經由專業醫療評估與配套規範，確保安全後才能進行。

藝人陶晶瑩在感謝牆簽名。圖/器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心提供
藝人陶晶瑩在感謝牆簽名。圖/器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心提供
棒球球星彭政閔在感謝牆簽名。圖/器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心提供
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醫師 器官捐贈

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